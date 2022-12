Nouvel An: Qu’est ce que les sénégalais attendent de Macky ?

A moins 48 heures de la fin de l’année 2022, Les sénégalais attendent le solennel discours de fin d’année du président de la République dans un contexte où Yewwi Askan Wi compte mettre de mettre du son dans le discours de Macky Sall car Ousmane Sonko et ses militants comptent créer une pollution sonores avec leurs marmites pour faire le maximum de bruit à 20 heures.

Ce 31 Décembre , les sénégalais seront édifié sur le flou de la question du troisième mandat de Macky Sall même si certains pensent que les choses commencent à s’éclaircir aux yeux des Sénégalais. Le chef de l’Etat et ses soutiens ne sont pas encore prêts à abandonner les délices du pouvoir. Les actes qu’ils posent prouvent clairement qu’ils veulent tenter le coup en 2024. Pour preuve, le locataire du Palais et son gouvernement ont même entamé une petite tournée à Tambacounda.

Un troisième mandat, dans le contexte politique actuel, ne serait pas sans conséquences. La majorité des sénégalais veulent un changement de régime. Aller à l’encontre de leur volonté pourrait entraîner le pays dans une nouvelle spirale de violence. Une occasion qu’attendent certains pyromanes pour mettre ce pays à feu. Mais le chef de l’Etat a les moyens d’éviter ce chaos, il lui suffit juste de clarifier sa position sur le troisième mandat lors de son discours du 31 décembre. La seule réponse que les sénégalais attendent en ces jours sombres est que le président déclare publiquement qu’il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Et qu’il s’engagera à organiser des élections transparentes.

En matière de réalisations, Macky Sall surclasse ses prédécesseurs mais la question du troisième mandat a noyé tous les efforts qu’il a réussi à faire surtout dans le monde rural. Se retirer de la présidentielle de 2024 va prouver à l’opposition que le chef de l’Etat demeure un républicain dans l’âme et fera taire les casseroles de Sonko et sa bande. Mais si le chef de l’Etat s’entête à maintenir le flou sur cette question, il verra retentir le bruit des klaxons et marmites jusqu’au fond du Palais car les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont appelé à une grande manifestation le 30 et un concert de casseroles le lendemain.

Quoiqu’il en soit, le chef de l’Etat n’a pas le droit de faire moins que ces prédécesseurs. En bon républicain, il est dans l’obligation de se soumettre à la volonté du peuple. Et les sénégalais ne veulent plus le voir diriger le pays en 2024. Il y a eu trop de scandales et d’arrestations sous son magistère. Une image sombre qui ternit son bilan élogieux en matière de développement.