Nouvelle génération de politiciens: Macky Sall a du pain sur la planche

Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, Bougane Gueye Dany et Déthié Fall sont la nouvelle génération de politiciens qui font la pluie et le beau temps au Sénégal. Ils ont réussi à prendre la relève sur le terrain des anciens comme les Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse, Landing Savané.

Le président Macky Sall a du pain sur la planche ; les nouveaux opposants qui lui donnent du fil à retordre ont la quarantaine. Barthélémy Dias (49 ans), Ousmane Sonko (47 ans) Déthié Fall (46 ans), Bougane Gueye (44 ans) mènent aujourd’hui une bataille acharnée contre le président Macky Sall (59 ans) ; une des batailles les plus virulentes qu’a connu la sphère politique sénégalaise à cause de la radicalité sans concession des jeunes opposants qui exigent tout simplement le départ du président par les urnes ou par la rue.

Ils ont changé le visage de la lutte politique au Sénégal. Et aussi de stratégie de lutte. Désormais présents sur le terrain et sur la toile, ils mènent à la fois un combat physique et virtuel. Ousmane Sonko et Barthélémy Dias mènent le combat radical tandis que Bougane Gueye Dany de Gueum Sa Bopp connait un ralentissement depuis que l’état a menacé son groupe de presse D-Média. Et l’intrusion de Déthié Fall du Parti républicain pour le progrès, semble redonner de la force à l’opposition radicale.

Aujourd’hui ces nouveaux visages de l’opposition radicale du Sénégal ont inversé la donne, contrairement à leurs aînés. Ils font vaciller le pouvoir.