Nouvelle offensive des rebelles du M23 en RDC : Le chef de l’ONU condamne et s’inquiète d’une guerre régionale

Le Secrétaire général de l’ONU s’est dit alarmé jeudi par la reprise des hostilités dans l’Est de la République démocratique du Congo, condamnant la nouvelle offensive lancée par les rebelles du M23 depuis le début de l’année au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, y compris, la récente prise de Sake qui aggrave les menaces sur la ville de Goma.

« Cette offensive a des effets dévastateurs sur la population civile et a accru le risque d’une guerre régionale plus large », a noté son porte-parole dans une déclaration à la presse. Ces derniers jours, le M23 a réalisé une percée face à l’armée du gouvernement de Kinshasa dans la province du Nord-Kivu.

Le groupe armé aurait également pris, mardi, le contrôle de Minova, une ville du Sud-Kivu située à un carrefour stratégique le long de la route vers Goma, l’une des principales métropoles du pays.

Appel à cesser l’offensive

Le chef de l’ONU, António Guterres, appelle le M23 à cesser immédiatement son offensive, à se retirer de toutes les zones occupées et à respecter l’accord de cessez-le-feu du 31 juillet 2024. Selon son porte-parole, le Secrétaire général est profondément troublé par le dernier rapport du Groupe d’experts créé en vertu de la résolution 1533 du Conseil de sécurité, concernant la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais et leur soutien continu au M23. Il appelle tous les acteurs à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et à mettre fin à toute forme de soutien aux groupes armés, qu’ils soient congolais ou étrangers.

Le Secrétaire général réaffirme son « soutien indéfectible » aux efforts de paix déployés par le Président angolais João Lourenço pour désamorcer les tensions entre la RDC et le Rwanda et le félicite pour les progrès accomplis à ce jour.

Il exhorte les parties à rester engagées dans le processus de Luanda et à maintenir l’élan vers la neutralisation du groupe armé des FDLR et le retrait des forces rwandaises, ainsi que vers l’opérationnalisation rapide du mécanisme de vérification ad hoc renforcé.