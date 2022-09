Obtention du visas canadien : Fake news

Le ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur alerte sur la diffusion de fake news sur un supposé accord pour faciliter l’obtention du visa pour le Canada. Un communiqué des services de Me Aïssata Tall Sall rapporte que depuis quelques jours, un message, largement partagé sur les réseaux sociaux, fait état d’un supposé accord bilatéral entre le Canada et le Sénégal portant sur l’octroi de «visas exceptionnels aux citoyens sénégalais, pour visiter, étudier, travailler ou faire des affaires au Canada».

A cet effet, le ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur informe qu’aucun accord de ce genre n’a été signé avec le gouvernement canadien. Il s’agit donc d’une fausse information sans fondement, divulguée par des individus mal intentionnés dont le dessein serait de nuire aux honnêtes citoyens, précise la même source. Le ministère invite les Sénégalais désireux de se rendre au Canada à utiliser la voie officielle en se rapprochant de l’ambassade de ce pays à Dakar.