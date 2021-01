Œufs Râpés / recette pour Dîner Déjeuner Facile et Rapide

Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd’hui je vous partage une nouvelle et délicieuse recette d’Œufs Râpés , Facile très Rapide à faire en 10min ! Ideal pour un Dîner ou Déjeuner accompagné d’une salade. Comment cuire un œuf dur ?comment préparer une Sauce Tomate fait maison pour Pâte ou Pizza ? parfumée et avec seulement 3 ingrédients ? vous trouverez des astuces et techniques de cuisson dans la vidéo

Les ingrédients

Cuisson d’œufs

4 œufs

L’eau

Gouttes de vinaigre

Sauce tomate

2 tomates fraîches

2 gousses d’ail

2càs huile d’olive

Sel poivre

paprika

Thym sec

Pain Baguette

Fromage edam râpé