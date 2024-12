Opposition/Pouvoir: Une guéguerre sans fin…

Partager Facebook

Tout semble perdu dans les relations entre le pouvoir et l’opposition. Les relations sont toujours exécrables avec Takku-Wallu depuis que le 8e poste de Vice-président a été arraché à cette coalition, le seul qu’il avait après une polémique sur la parité. Laquelle d’ailleurs est loin de s’estomper.

Du côté de Sam sa kaddu, le pouvoir a fait preuve de la même détermination à éjecter Barthélémy Dias de l’Assemblée nationale. Ce qui fût fait. Le Ministre de la Justice ayant déposé une requête dans ce sens au niveau du Parlement. Après cette radiation, il y a une levée de boucliers même du côté de la Société civile. Nombre de sénégalais n’ont pas compris un tel acharnement. Pourtant, ce n’est que le début. Car, avec l’installation de la Haute cour de Justice dans les prochains jours, la cadence de la reddition des comptes pourrait s’accentuer avec un parfum de règlement de compte. Comme promis aux électeurs. Car, le Pastef a battu campagne en mettant l’accent sur ce point. Et il est presque tenu d’agir.

Le sénégalais moyen aime voir de gros bonnets tomber. Le Pastef a une obligation à ce niveau. Tout pour dire que c’est parti pour de longs mois d’affrontements entre le pouvoir et l’opposition. La tension ira crescendo. Peut-être pas comme on l’avait vécu entre 2021 et 2023, mais le climat sera certainement délétère. La réconciliation nationale tant attendue devra être remise à plus tard. Un délai qui risque d’être long au regard du plébiscite dont Pastef a bénéficié durant les élections législatives. Car, cette marque de confiance de la majorité des sénégalais est pour réconforter Ousmane Sonko par ailleurs Chef de gouvernement dans cette dynamique d’acharnement contre son opposition.

Le risque cependant est, pour la majorité, de rater la marche de l’histoire en se trompant de priorité. Car, le pouvoir ne doit pas perdre de vue qu’il a tout intérêt à s’attaquer aux problèmes économiques en priorité et de soulager la souffrance de ses compatriotes. A défaut, ce qui s’est passé à l’université Assane Seck de Ziguinchor et hier au stade Abdoulaye Wade, est un signal fort dans le fait que le peuple est impatient et imprévisible. En conséquence, aucun leader politique ne bénéficie, tout le temps, de la confiance totale de ce type d’électorat composé en majorité de jeunes qui versent aussi facilement dans la violence.

Tous les responsables de ce régime doivent s’évertuer à s’attaquer aux problèmes de fond des sénégalais pour leur trouver des solutions. C’est la seule urgence qui vaille. Car, s’acharner sur son opposition est certes tentant, mais ce qui est arrivé à Macky doit faire réfléchir. Car, les majorités absolues ne durent pas tout le temps. Et le pouvoir non plus.

Assane Samb