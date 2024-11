Organisation des elections législatives: Le satisfécit de Bassirou Diomaye Faye  

Partager Facebook

Législatives 2024 ! C’est par ce sujet que le ch Finances et du Budget, les autorités administratives déconcentrées (gouverneurs, préfets et sous-préfets), la direction générale des élections, les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal, la commission électorale nationale Autonome (CENA), le conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et l’ensemble des forces de défense et de sécurité « pour l’organisation professionnelle et transparente des élections législatives anticipées sur le territoire national et à l’étranger ».

Dans la même veine, Bassirou Diomaye Faye a magnifié « la qualité du travail gouvernemental durant les huit mois précédents de cette année exceptionnelle où le Sénégal a organisé deux élections nationales majeures ». Le chef de l’Etat a enfin adressé « ses chaleureuses félicitations » à Ousmane Sonko « pour son engagement personnel et son leadership qui ont permis au parti qu’il dirige d’avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale ».

Rappelant le rôle et les prérogatives de l’Assemblée nationale, le chef de l’Etat a demandé au Gouvernement notamment à son chef, au Ministre de l’économie, du plan et de la coopération et au ministre des finances et du budget « de finaliser la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour l’année 2025 qui va être examiné dans des délais exceptionnels ».

E. Ndiaye a ouvert la réunion hebdomadaire du conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2024. Le président Bassirou Diomaye Faye a d’emblée magnifié la bonne organisation du scrutin par l’administration. Il a par la suite, salué la maturité démocratique dont les Sénégalais ont fait preuve. Il a également adressé ses félicitations au Premier ministre Ousmane Sonko « pour son engagement personnel et son leadership’’.

