Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
91730833 64405149

Où sont les voitures des députés ?

13 octobre 2025 Actualité


En voilà une question adressée directement au président de l’Assemblée nationale «l’assumeur». Le ‘’sassoumane’’ El Malick Ndiaye avait indiqué que les députés allaient bientôt être dotés de voitures. Si notre mémoire est bonne, la date du 30 juin avait été avancée. Mais 3 mois et 14 jours plus tard, ‘’nada’’, ‘’touss’’, ‘’dara’’. Nos ‘’dépoutés’’, pardon ‘’dépités’’, oups députés attendent mister sassoumane.

Vérifier aussi

91730842 64405166

Où est passé le communiqué du Conseil des ministres ?

Jeudi dernier, exceptionnellement, le Conseil des ministres s’est réuni. Mais jusqu’à une heure avancée de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved