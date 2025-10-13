Où sont les voitures des députés ?

Partager Facebook

En voilà une question adressée directement au président de l’Assemblée nationale «l’assumeur». Le ‘’sassoumane’’ El Malick Ndiaye avait indiqué que les députés allaient bientôt être dotés de voitures. Si notre mémoire est bonne, la date du 30 juin avait été avancée. Mais 3 mois et 14 jours plus tard, ‘’nada’’, ‘’touss’’, ‘’dara’’. Nos ‘’dépoutés’’, pardon ‘’dépités’’, oups députés attendent mister sassoumane.