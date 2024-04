Ouganda : La Cour constitutionnelle confirme la loi anti-LGBT

Partager Facebook

La Cour constitutionnelle de l’Ouganda a confirmé mercredi une loi anti-gay qui prévoit la peine de mort pour « homosexualité aggravée ». Le président Yoweri Museveni a promulgué cette loi en mai de l’année dernière. Cette loi est soutenue par de nombreuses personnes dans ce pays d’Afrique de l’Est, mais elle est largement condamnée par les défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes à l’étranger.

Les militants avaient contesté la loi devant les tribunaux, mais les juges ont refusé de l’annuler dans leur décision, affirmant qu’elle avait été légalement adoptée par le Parlement et qu’elle ne violait pas la Constitution. « Nous refusons d’annuler la loi antihomosexualité de 2023 dans son intégralité et nous n’accorderons pas non plus d’injonction permanente contre son application », a déclaré le juge en chef adjoint Richard Buteera.

Le tribunal a toutefois estimé que les membres de la communauté gay ne devaient pas faire l’objet de discriminations lorsqu’ils cherchent à obtenir des médicaments. « Ils devraient être acceptés sur le plan médical et culturel », a déclaré M. Buteera. Les pétitionnaires, menés par l’avocat Nicholas Opiyo, avaient invoqué 14 motifs pour justifier le rejet de la demande.

La loi définit l’« homosexualité aggravée » comme des cas de relations homosexuelles impliquant un mineur et d’autres catégories de personnes vulnérables, ou lorsque l’auteur est infecté par le VIH. Un suspect reconnu coupable de « tentative d’homosexualité aggravée » peut être emprisonné jusqu’à 14 ans, et le délit de « tentative d’homosexualité » est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans.

L’homosexualité était déjà illégale en Ouganda en vertu d’une loi datant de l’époque coloniale qui criminalisait l’activité sexuelle « contre l’ordre de la nature ». Ce délit est passible d’une peine d’emprisonnement à vie. Les Nations unies ont exprimé leur profonde inquiétude lorsque la nouvelle loi a été adoptée, le Bureau des droits de l’homme des Nations unies la qualifiant de « recette pour des violations systématiques des droits » des personnes LGBTQ+ et d’autres personnes.

Le président américain Joe Biden a qualifié la loi de « violation tragique des droits de l’homme universels – une violation qui n’est pas digne du peuple ougandais et qui compromet les perspectives de croissance économique essentielle pour l’ensemble du pays ».

La Banque mondiale a suspendu l’octroi de nouveaux prêts à l’Ouganda, déclarant que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour garantir que les projets respectent les normes environnementales et sociales de la banque.

L’homosexualité est criminalisée dans plus de 30 des 54 pays d’Afrique. Certains Africains considèrent qu’il s’agit d’un comportement importé de l’étranger et non d’une orientation sexuelle.