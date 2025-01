Ousmane SENE de « WARC » sur le retrait des troupes françaises:  « Ça ne serait pas intéressant s’il faut par la suite aller collaborer avec d’autres pays occidentaux »

Partager Facebook

Le retrait des militaires français du sol sénégalais est sujet à polémique. D’ailleurs, Ousmane Sonko n’a pas perdu du temps pour apporter la réplique à Emmanuel Macron qui n’a pas manqué de tancer les pays africains qui avaient émis l’idée de retrait des troupes françaises. Le Pr Ousmane Sène du Centre de Recherche Ouest Africain trouve inadéquat le fait de s’allier ou de collaborer avec d’autres pays occidentaux.

Le Premier ministre Ousmane Sonko contestait le fait que le retrait annoncé des soldats français du Sénégal aurait donné lieu à des négociations entre Paris et Dakar. « Faux », avait-il déclaré contre des propos du président Emmanuel Macron sur l’engagement militaire français en Afrique. « Aucun pays africain ne serait aujourd’hui souverain si la France ne s’était pas déployée » avait déclaré le Président du pays de Marianne.

Réagissant aux propos de Macron, Ousmane Sène de Warc a indiqué qu’il n’est pas sûr que la souveraineté des pays africains soit accrochée à la bienveillance de la France. « Véritablement c’est un peu perpétué cette image de la France qui serait le grand frère des pays africains qui montrerait le chemin. Ça c’est vieillot et éculé », selon lui. Une association excessive de la part du président français a soutenu Ousmane Sène car, a-t-il dit, « la souveraineté, la prospérité ou encore l’indépendance doivent demeurer une priorité des dirigeants africains. »

A l’en croire, l’approche du Sénégal est plutôt modérée qui est le tampon de la diplomatie sénégalaise depuis Senghor. « Maintenant entre Senghor et à nos jours, il y a combien il y a plus de 50. Il faut que les esprits et la manière de voir les choses changent » a martelé Ousmane Sène.

Cependant, il soutient que cela ne serait pas intéressant s’il faut par la suite aller collaborer avec d’autres pays occidentaux. « Ce que les pays africains veulent faire c’est essayer d’être plus libre avec plus d’initiatives et renforcer si vous voulez les relations intra-africaines avant de penser à autre chose, ce qui est tout à fait légitime. Je crois que cette assertion-là est un peu excessive de la part du président Macron et j’aimerais quand même que dans ce cadre-là on ne s’engage pas dans une surenchère avec des discours qui vont enflammer la situation. Cela n’en vaut pas la peine », a insisté Ousmane Sène.

MOMAR CISSE