Ousmane SONKO aux populations de Grand Yoff: « Refusez d’être instrumentalisé par des candidats »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La tête de liste de PASTEF en caravane hier dans les rues de Grand Yoff a invité les jeunes à ne pas suivre des candidats qui « tentent de les instrumentaliser ». Grand Yoff connu pour son melting-pot avec différentes ethnies, Sonko les a invités à ne pas céder et de rester soudés. Il a aussi promis de revoir les contrats.

D’emblée, Ousmane Sonko s’en est vertement pris à une certaine presse sur l’affaire de trafic foncier et du détournement de deniers publics. Selon lui, depuis des années qu’il le dénonce, c’est aujourd’hui que l’on reconnaît qu’il avait raison. Il a salué, lors de l’étape de sa caravane à Grand Yoff, les populations et de les inviter à refuser d’être instrumentalisé à travers des communautés. « Refusez de croire à des gens qui ne racontent que des insanités.

A grand yoff il y a des wolofs, des sérères, des diolas, des baynouk entre autres. Il faut préserver le brassage culturel. Nous voulons cette majorité car il existe un enjeu important car il est impensable de développer un pays en l’espace de 6 mois. Le Jub, Jubal Jubanti est en marche. D’où la majorité car pendant 64 ans des gens ont pillé ce pays et des opposants sans cervelle », a asséné Ousmane Sonko. Il assuré que ce pays va changer malgré les difficultés. Il leur a promis aux jeunes de travailler car, d’ici quelques années, ce pays connaîtra un meilleur avenir. « Des infrastructures de base sont nécessaires et l’Etat va les accompagner en ce sens. Car tout dépendra des besoins des populations. Nous allons faire des séances de formation pour que les jeunes accompagnent le projet. Et que l’état puisse dérouler son projet et entamer les travaux et donc il faut qu’on travaille vite et bien », a lancé Ousmane Sonko.

« Je ne veux pas que l’on se trompe de combat. Il faut une meilleure gestion et lutter contre la corruption et la stabilité », a poursuivi la tête de liste. Sur le non renouvellement des accords de pêche par l’Union européenne, Sonko a laissé entendre qu’il ne faut pas perdre la face car, dit-il « nous avons refusé de les renouveler car ils étaient sans intérêts. Ils se sont empressés de dire que les accords ne seront pas renouvelés. Ils ont pillé nos ressources pensant que nous sommes toujours à l’époque de la colonisation. »

Sonko promet de renégocier les contrats pétroliers, de la pêche…

Il a rappelé que les européens n’ont cessé de nous pomper nos ressources, d’où la récupération des richesses et rétablir la balance commerciale. « Le changement aura lieu dans ce pays. Car il existe des localités de près de 8 milles dépourvues d’électricité. Il était en négociation. Il a pu économiser 2700 villages avec des surfacturations. Nous allons renégocier les contrats pétroliers, des contrats relatifs au zircon, des contrats de pêche etc. Il est idoine que cet argent du pays revienne au peuple », a-t-il révélé. Sensibilisant les populations de Grand Yoff sur le taux de participation, Ousmane Sonko a plaidé pour que les jeunes récupèrent leur carte d’électeur.

MOMAR CISSE