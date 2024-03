Ousmane Sonko et Diomaye Faye libres

Partager Facebook

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés de prison ce jeudi 14 mars.

Ousmane Sonko, ancien leader du parti PASTEF, ainsi que son numéro deux, Bassirou Diomaye Faye, ont été libérés de prison, ce jeudi 14 mars 2024, marquant un tournant potentiel dans la course à la présidentielle sénégalaise du 24 mars 2024. Arrêtés respectivement en juillet et avril 2023, leur libération a été annoncée par El Malick Ndiaye, porte-parole de la coalition ‘Diomaye Président’.

Cette décision intervient dans un contexte de tension politique au Sénégal, suite à l’adoption par l’Assemblée nationale d’une loi d’amnistie ciblant les actes liés aux manifestations politiques entre 2021 et 2024. Cette loi, initiée par le président Macky Sall, semble ouvrir la voie à une détente politique.

Ousmane Sonko, figure emblématique de l’opposition sénégalaise et fondateur du PASTEF, un parti récemment dissous par les autorités, avait été contraint de renoncer à sa candidature à l’élection présidentielle. Dans ce contexte, Bassirou Diomaye Faye, son bras droit, s’est présenté comme candidat, suscitant l’intérêt et l’espoir de nombreux observateurs et partisans. Sa libération, ainsi que celle de Sonko, survient à un moment crucial, leur permettant de participer, même avec un certain retard, à la campagne électorale pour l’élection du 24 mars 2024.

Leur incarcération et la dissolution de leur parti ont été perçues par beaucoup comme un coup porté à la démocratie sénégalaise et à la pluralité des voix dans le paysage politique. La libération de ces deux figures majeures de l’opposition pourrait donc rebattre les cartes de l’élection présidentielle, offrant un nouvel élan à la campagne de Bassirou Diomaye Faye.