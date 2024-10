PAIX ET SÉCURITÉ: Haïti : Plus de 700.000 personnes déplacées, la moitié sont des enfants

Plus de 700.000 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, sont aujourd’hui déplacées à l’intérieur d’Haïti, selon un nouveau rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

« La forte augmentation des déplacements souligne le besoin urgent d’une réponse humanitaire soutenue », a déclaré Grégoire Goodstein, chef de l’OIM en Haïti. Ces derniers chiffres montrent une augmentation de 22% du nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays depuis le mois de juin, soulignant l’aggravation de la situation humanitaire. La violence des gangs a forcé plus de 110.000 personnes à fuir leur domicile au cours des sept derniers mois, en particulier à Gressier, à l’ouest de la capitale.

« Nous appelons la communauté internationale à renforcer son soutien aux populations déplacées d’Haïti et aux communautés d’accueil qui continuent à faire preuve d’une résilience remarquable face à ces défis », a fait valoir M. Goodstein.

75% des déplacés désormais dans les provinces

La majorité des personnes déplacées en Haïti, environ 75%, sont maintenant abritées dans les provinces du pays, la région du Grand Sud accueillant à elle seule 45% de toutes les personnes déplacées. La capitale Port-au-Prince, où la situation reste précaire et imprévisible, accueille un quart des personnes déplacées du pays, qui résident souvent dans des sites surpeuplés, avec peu ou pas d’accès aux services de base.

Environ 83 % des personnes déplacées sont actuellement hébergées par des familles, selon l’OIM. La pression sur les ressources est immense, la majorité des ménages d’accueil faisant état de difficultés importantes, notamment de pénuries alimentaires, d’infrastructures de soins de santé débordées et d’un manque de produits de première nécessité sur les marchés locaux.

Les infrastructures et les services locaux, en particulier dans les provinces, sont également mis à rude épreuve, l’insécurité alimentaire, les abris adéquats et l’accès aux soins de santé et à l’éducation faisant partie des besoins les plus urgents.

Apporter une assistance essentielle

Alors que les besoins humanitaires augmentent, l’OIM continue de fournir une assistance essentielle aux personnes déplacées et aux communautés d’accueil malgré les difficultés d’accès. Dans certaines zones inaccessibles, y compris la majeure partie de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, l’OIM collabore avec des partenaires pour s’assurer que l’aide humanitaire indispensable parvienne aux personnes déplacées.

L’OIM réaffirme son engagement à travailler aux côtés du gouvernement haïtien et des partenaires internationaux pour fournir une aide vitale et trouver des solutions à long terme pour les personnes déplacées. Il est essentiel que les efforts visant à restaurer la stabilité et la sécurité dans le pays se poursuivent, parallèlement à l’aide humanitaire destinée à soulager les souffrances immédiates des personnes affectées, a souligné l’OIM.