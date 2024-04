Paix et Sécurité : La demande palestinienne d’adhésion à l’ONU sous le feu des projecteurs.

Le Conseil de sécurité, qui s’est réuni lundi pour examiner la candidature de l’État observateur de Palestine à une adhésion à part entière à l’ONU, a décidé de soumettre cette candidature au comité spécialisé mis en place pour examiner les nouveaux membres.

La proposition de renvoi, faite par l’Ambassadrice Vanessa Frazier de Malte, Présidente du Conseil de sécurité pour le mois d’avril, n’a reçu aucune objection de la part des 15 membres de l’organe. « Sauf proposition contraire, je soumettrai au Comité d’admission de nouveaux membres la demande de réexamen de la candidature de l’État observateur de Palestine, au cours du mois d’avril 2024 », a déclaré Mme Frazier, faisant référence à l’article 59 du règlement intérieur provisoire du Conseil relatif aux nouveaux membres.

Une demande écrite a été envoyée la semaine dernière par le Représentant permanent de l’Autorité palestinienne auprès de l’ONU à New York, Riyad Mansour.

Demande formulée en 2011

Mme Frazier a également proposé que le Comité d’admission, un organe subsidiaire du Conseil de sécurité, se réunisse à 15 heures le même jour pour examiner la candidature. Les réunions du Comité se tiennent à huis clos, sauf décision contraire de celui-ci.

Avant le renvoi officiel, le Conseil s’est réuni à huis-clos pour discuter de la demande soumise par la Palestine visant à ce que sa précédente demande d’adhésion formulée le 23 septembre 2011 soit réexaminée. La Palestine est un État observateur non membre de l’ONU, le même statut que celui détenu par le Saint-Siège.

Toute demande d’adhésion à l’ONU est examinée par le Conseil de sécurité, qui la transmet ensuite à l’Assemblée générale, composée de 193 membres, pour qu’elle adopte une résolution pour l’admission d’un État membre.

Conformément à son règlement intérieur, le Conseil de sécurité décidera si, à son avis, le candidat est attaché à la paix et capable et désireux de s’acquitter des obligations contenues dans la Charte des Nations Unies et, en conséquence, s’il doit recommander l’adhésion de l’État candidat.