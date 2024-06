Paix et Sécurité: Lancement du Code de pratiques du KAIPTC sur les femmes, la paix et la sécurité

Le lancement du Code de pratique du Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix en partenariat avec la Hassmar a eu lieu ce jeudi 13 juin 2024 au Cercle Messe des Officiers de Dakar.

Dans l’objectif de participer dans le renforcement de la sécurité , un projet quinquennal intitulé “Réponses intégrées aux menaces pour la sécurité et la sûreté dans le domaine maritime du Golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale (2022-2026) » a été mis en place. Selon les informations , ce projet est mis en œuvre sur la base de trois approches clés, à savoir la recherche, le dialogue et le renforcement de compétences.

Sur ce , il est important de savoir que ce Code de pratiques prend en faveur les femmes dans le domaine de la sécurité maritime car il contribue à la promotion des femmes dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la sûreté avec le soutien du gouvernement Danois.

Ce document de référence pour la promotion du bien être et de l’avancement des femmes conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU a été adapté pour Code de pratiques du KAIPTC pour les femmes, la paix et la sécurité. Ces plans d’action régionaux visent aussi à assurer une participation égale des femmes et des hommes aux efforts de paix et de sécurité, à garantir une protection efficace des femmes, à prévenir la violence sexiste, à renforcer l’engagement des femmes, à améliorer la présence et l’influence des femmes dans les processus décisions et à sauvegarder les droits des femmes par la promotion de l’égalité des genres.

Retenons que le KAIPTC, est un Centre de formation d’excellence qui a également instauré un programme de Master en genre, paix et sécurité dans le but de promouvoir le développement des compétences des femmes et des hommes soucieux de la promotion de l’égalité des genres, leur permettant ainsi d’occuper des postes à responsabilités.

A l’occasion du lancement, Ila été constaté la présence du directeur adjoint du KAIPTC, Commandant M. David Akrong, du Procureur Aliou Cissokho de la Hassmar, Mme Astou THIAM, panéliste et directrice adjointe du Centre Trainmar de Dakar (Centre de formation spécialisé dans les métiers maritimes et portuaires). Il faut également noté la présence du Colonel Ma Boye ainsi que des femmes cadres de la Gendarmerie, des Forces armées, de la Marine,du Port Autonome de Dakar, et de l’ANAM…

Au terme, il a été signalé que le Sénégal est entrain de faire des efforts en terme de sécurité maritime. A cet effet, les panelistes espèrent que le Sénégal va bientôt adopter ce code de protection et de valorisation des femmes, comme d’autres pays de la sous région ont eu à le faire.