Pancakes, facile et rapide

Des pancakes très moelleux avec une astuce de préparation : on laisse reposer 30 minutes la pâte avant d’y ajouter les blancs d’œufs montés en neige, résultat garanti ! Vous n’arrêterez plus d’en faire quand vous aurez testé et compris que c’est ultra facile et surtout bon…

Liste des ingrédients

2 oeufs

150 ml de lait demi écrémé

1 sachet de sucre vanillé ou une cuil. à café d’extrait de vanille

125 g de farine

1 c. à café de levure chimique ou de bicarbonate

2 c. à soupe de sucre

1 pincée de sel

beurre ou huile pour la cuisson

Etapes de la recette