Papa Mamadou Ndoye devient le nouveau Jaaraf de Ouakam

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Papa Mamadou Ndoye, plus connu sous le nom de Papa Ndoye, a été intronisé nouveau Jaaraf de Ouakam, lors d’une cérémonie organisée dans le quartier historique de Mboule. Et, la famille Ndoyène au cœur de l’intronisation, met en garde les contestataires.

Il succède à son frère utérin, le défunt Jaaraf Papa Youssou Ndoye, à la tête de la Collectivité léboue de Ouakam et du Grand Cap-Vert. Désigné par les dignitaires de la grande famille Ndoyène, dépositaire de cette fonction traditionnelle, Papa Mamadou Ndoye est présenté par les siens comme le seul Jaaraf légitime de Ouakam.

La famille revendique une filiation remontant à Alioune Ndoye, considéré comme le fondateur de Ouakam en 1601. « Papa Mamadou Ndoye est le seul Jaaraf légitime du village de Ouakam. Il succède à son frère Papa Youssou Ndoye, qui a eu à abattre un travail extraordinaire en faveur de la Collectivité léboue de Ouakam », soutient un membre de la famille.

Les dignitaires assurent que le nouveau Jaaraf entend poursuivre l’œuvre de son prédécesseur, présenté comme un défenseur des intérêts de Ouakam. La famille Ndoyène se veut également ferme sur la question de la légitimité du nouveau chef traditionnel :

« Personne d’autre ne détient une parcelle de pouvoir pour parler au nom de la Collectivité léboue. (…) Le seul Jaaraf reconnu par les populations reste et demeure Papa Mamadou Ndoye. » Un dignitaire a enfin lancé un avertissement à ceux qui contesteraient cette décision :

« Nous lançons un avertissement à tout contrevenant à cette décision prise collégialement. Nous y attachons un prix fort. »