Par vengeance: Il monte une arnaque pour toucher 461.000 francs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ousmane D. arnaque sa victime en lui faisant croire qu’il pouvait lui trouver un visa Schengen par l’intermédiaire d’un ami du Président Macky Sall. Accusé d’escroquerie, le quadra a été déféré devant le procureur de la République par les éléments du commissariat de Dieupeul.

Ousmane D. voulait se venger d’un candidat à l’émigration qui l’aurait fait emprisonner au Mali. Ainsi, il lui a fait croire qu’il pouvait le faire voyager par l’intermédiaire d’un ami du Président Macky Sall. Sur la base de cet mensonge, Ousmane a touché 461.000 francs. D’où la plainte de sa victime au niveau du commissariat de Dieupeul le 27 mai dernier.

Durant son interrogatoire, Yaya S. S. a informé qu’il a été approché par son bourreau au mois de mars 2024. « Il m’a dit qu’il avait un ami étudiant qui est devenu directeur de société et ami du Président Macky Sall. Il m’a dit que ce dernier a voulu être reconnaissant et lui a promis un visa Schengen. Comme il n’était pas intéressé, il m’a proposé cette offre que j’ai acceptée. Sur ces entrefaites il m’a demandé mon passeport et 180.000 francs. Une semaine après, il m’a appelé pour me dire que le visa était sorti, avant de me réclamer encore de l’argent. Au total, je lui ai donné 461.0000 francs.

Après cette remise, il m’a promis de voyager le 25 avril 2024″, a confié le trentenaire qui a résilié son contrat de travail dans l’espoir d’une vie meilleure en Europe. À date échue, Ousmane a appelé le plaignant pour lui faire savoir qu’il ne pouvait plus voyager puisque Macky Sall a quitté ses fonctions de président le 2 avril 2024. C’est ainsi qu’il lui a promis de le mettre en rapport avec une autre connaissance. « Depuis lors, je n’ai pas reçu mon passeport encore moins mon argent », se désole-t-il.

Interpellé, Ousmane D. a reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Âgé de 48 ans, il confie qu’il est tailleur. Il fait la navette entre le Sénégal et le Mali. Ainsi, il avait proposé au plaignant de l’amener au Mali. Malheureusement, ce dernier lui a fait un sale coup qui lui a valu un emprisonnement au Mali pendant trois jours. « Il a profité de mon incarcération pour amener avec lui les boubous de mes clients et d’autres biens estimés à plus de 650.000 francs. Face à cette situation, j’ai décidé de monter ce coup pour récupérer mon dû », a avoué le mis en cause qui a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar pour escroquerie au visa.