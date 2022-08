Paralysie des collectivités locales et du ministère du Commerce

Paralysie en vue au ministère du Commerce. Le Syndicat national des agents de l’administration du commerce (Synacom) a décidé de tout plaquer. Ainsi, les agents seront en grève totale de 72h du mercredi 24 août au vendredi 26 août avec comme conséquences la suspension de toutes les activités de contrôle et de surveillance, la suspension de la délivrance de toutes formes de documents (DIPA, FRA, Certificat qualité, document d’importation d’instruments de mesure, certificats de conformité…), le boycott de toutes les activités de négociations commerciales, etc. Dans ce contexte de renchérissement du coût de la vie avec la flambée des prix des denrées, cette grève va mettre le consommateur dans de plus grandes difficultés.

Les collectivités territoriales bloquées

Les membres de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales organisent, ce mardi à partir de 10 heures, une marche de protestation. Leur cortège va partir de la Place de Nation (ex-Obélisque) pour aboutir à l’agence de la BCEAO, située sur le Boulevard du Centenaire.

Selon Sidya Ndiaye de l’Intersyndicale, les travailleurs des collectivités territoriales réclament que la mesure d’augmentation des salaires des agents de la Fonction publique, prise récemment, s’étende à eux.