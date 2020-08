Paris: La rencontre secrète entre Macky et Macron

Le chef de l’État sénégalais Macky Sall sera reçu demain mercredi au palais de l’Élysée à Paris, pour un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, son homologue français. Au programme : le coup d’État au Mali, le 3e mandat en Afrique, la question sécuritaire, le Fcfa et la dette.

Le président de la République quitte Dakar ce mardi pour se rendre en France où il prendra part, les 26 et 27 août 2020, à l’Université d’été du Medef, rebaptisée la Renaissance des Entreprises de France, qui se tiendra à l’Hippodrome Paris Longchamp. Dans la délégation sénégalaise, Macky Sall s’est fait accompagner du secteur privé dont le président du MEDS, Mbagnick Diop, Baidy Agne du CNP, Babacar Ngom du CIES, entre autres poids lours du secteur privé national. Les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron doivent se rencontrer le 26 août à Paris, lors d’une visite de deux jours du président sénégalais. Outre les raisons officielles du déplacement du président Macky Sall dans la capitale française, il y a un autre agenda. Selon nos informations, au menu de leur rencontre, les deux chefs d’Etat aborderont le coup d’État au Mali et le 3e mandat en Afrique. Alassane Ouattara a annoncé sa volonté de briguer un troisième mandat après le décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Emmanuel Macron, qui avait salué une «décision historique» du président ivoirien, va s’entretenir avec Macky Sall sur ce rétropédalage. Il appert que l’Elysée ne veut pas du tout, entendre d’un troisième mandat du président Ouattara. Idem pour Washington.

Les deux Présidents aborderont également la crise malienne qui a abouti à la destitution d’IBK. Après le putsch, Macron avait appelé Macky Sall pour voir quelle position adopter. Macron serait contre une gestion du pouvoir par les militaires. Emmanuel Macron qui animait hier une conférence de presse avec Angela Merkel depuis le Fort de Brégançon, a longuement évoqué le coup d’État au Mali. « La puissance militaire sans chemin démocratique est contre-productive car elle ne mène qu’à l’escalade », a affirmé le président de la République, appelant la junte militaire à rendre le pouvoir aux civils.

Les deux présidents aborderont également plusieurs questions bilatérales et multilatérales. La problématique sécuritaire, au niveau régional, sera au cœur des échanges. Sur le plan économique, Macron abordera avec Macky de la présence des grandes entreprises françaises au Sénégal, laquelle a fait naître un sentiment de rejet. Macky Sall discutera aussi avec Macron de l’annulation de la dette des pays les moins avancés, du fait du Covid-19. La finalisation des projets de financement de certaines infrastructures seront également discutés à Paris.

Après cette rencontre officieuse, Macky Sall qui a emmené dans ses bagages le secteur privé national, se rendra à Longchamp pour s’entretenir avec les membres du patronat français notamment de le Medef Cette rencontre, qui regroupera environ 2 000 chefs d’entreprise, est une belle opportunité pour présenter les opportunités d’investissements qu’offre le Sénégal à travers le Pse.