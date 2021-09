Partenaire: DDD et SEN-TER pour décongestionner Dakar

Les sociétés nationales Dakar Dem Dikk et la SEN-TER SA ont signé hier, une convention de partenariat. L’objectif est d’assurer la continuité du service voyageur entre Diamniadio et l’Aéroport international Blaise Diagne, dès la mise en exploitation commerciale du Train Express Régional (TER).

Pour faciliter l’accès à la capitale dakaroise, Les sociétés nationales de Dakar Dem Dikk et la SEN-TER SA ont signé hier, une convention de partenariat. Selon le directeur général de la SEN-TER SA, Abdou Ndéné Sall, le 24 décembre 2021, le Sénégal va écrire une page importante de son histoire avec une infrastructure de nouvelle génération conçue et réalisée pour répondre à la demande des populations de pouvoir circuler sur un réseau moderne sécurisé et confortable. «En effet, la signature d’une convention entre Dakar Dem Dikk et la SEN-TER SA, pour parachever le travail entrepris par nos équipes depuis plusieurs mois, permettra d’assurer la continuité du service voyageurs entre Diamniadio et l’Aéroport international Blaise Diagne dès la mise en exploitation commerciale du Train Express Régional (TER)», dit-il.

Et de renchérir : «Ceci permettra également d’apporter des solutions structurantes aux problématiques de mobilité de la région Dakaroise ». A l’en croire, la réorganisation du réseau de transports collectifs, avec la concrétisation des projets de transports de masses, tels le Train Express Régional (TER) et le « Bus rapid transit » (BRT) apporteront une contribution importante aux objectifs de développement économique, d’équité sociale et de performance environnementale. «Toutefois, le TER ne pourrait fonctionner de façon efficiente sans le développement d’un réseau de rabattements autour de lignes dorsales dans lesquelles, Dakar Dem Dikk va constituer la principale force motrice.

Au-delà du décongestionnement de la capitale, le TER en particulier et le service continuité, mis en place contribueront à l’attractivité de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD). Ce mode de transport, nouvelle génération, avec le service complémentaire associé que Dakar Dem Dikk va assurer, contribuera, de façon significative, à la restructuration des territoires urbains et périurbains, à travers une liaison de qualité entre la nouvelle ville de Diamniadio et l’aéroport international AIBD », fait-il savoir.

Pour le directeur général de Dakar Dem Dikk, Omar Boun Khatab Sylla, le TER va apporter une réponse adaptée aux besoins, sans cesse croissants, de déplacement, dans le cadre du programme de développement des infrastructures et service de transport de dernière génération du Plan Sénégal Emergent (PSE). « Dans sa première phase, le TER sera mis en service sur un linéaire de 36 km entre Dakar et Diamniadio. Ensuite, dans une seconde phase, le tracé sera prolongé de 19 km pour relier l’Aéroport International Blaise Diagne, en moins de 45 mn.

Le Train Express Régional (TER) transportera jusqu’à 115 000 passagers par jour et desservira 13 haltes et gares entre la banlieue de Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio », renseigne-t-il. Et de poursuivre : « Le TER est conçu suivant un phasage réalisé en deux temps : -Une première phase allant de Dakar à Diamniadio avec un parc de matériel roulant composé de 15 Trains qui seront mis en exploitation vers la fin de l’année 2021 ; Une seconde phase allant de Diamniadio à AIBD sur une longueur de 19 km avec 7 trains supplémentaires ». De son avis, ce cadre de coopération permettra à leurs deux structures, de jouer chacune sa partition, en offrant aux usagers du TER un même service entre Diamniadio et l’AIBD.

NGOYA NDIAYE