Partenariat « SÉNÉGALO-JAPONAIS »: Le Japon renforce la « PÊCHE ARTISANALE » Sénégalaise

Ce mardi 17 décembre 2024, la coopération entre le Sénégal et le Japon s’est une nouvelle fois concrétisée avec la remise officielle de 94 pirogues motorisées en fibre de verre au Ministère des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires dans le cadre du programme de renforcement de la PÊCHE ARTISANALE. La cérémonie, tenue à Ouakam, a été marquée par la présence de Son Excellence Monsieur Izawa OSAMU, Ambassadeur du Japon au Sénégal, et de Madame le Ministre Fatou Diouf.

Ce don, évalué à 1,2 milliard FCFA (300 millions de Yens), représente une contribution majeure au développement de la pêche artisanale, un secteur clé de l’économie sénégalaise. Équipées de moteurs performants et de pièces de rechange, ces pirogues modernes visent à améliorer les conditions de travail des pêcheurs tout en promouvant la conservation durable des ressources halieutiques.

Ce projet s’aligne parfaitement sur la vision de modernisation des infrastructures impulsée par Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, et portée par la Vision Sénégal 2050. Il symbolise également le partenariat stratégique et la confiance mutuelle entre le Sénégal et le Japon, fondés sur des liens historiques et une coopération technique solide.

Par cette initiative, les deux nations réaffirment leur engagement en faveur d’une pêche durable et moderne, essentielle pour la sécurité alimentaire et le développement économique des communautés littorales du Sénégal.