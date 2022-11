Passeports diplo’ : Il est éclaboussé

Le mal est plus profond qu’il ne paraît concernant l’octroi des passeports diplomatiques. En effet, ‘’SourceA’’ dans sa livraison de ce mercredi révèle que l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk qui vient d’être débarqué de son poste par le président de la République ne s’est pas limité à trouver le précieux document pour lui-même.

Son épouse et ses trois enfants dont l’un est âgé de deux ans en ont eu droit. D’après le journal, les deux filles et le garçon de l’ancien directeur général de Oumar Boun Khatab Sylla, ayant bénéficié des passeports, sont nés respectivement en 2013, 2010 et 2021.

A en croire nos confrères, certains des passeports diplomatiques ont été délivrés depuis 2018 sous Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères d’alors. Les passeports diplomatiques en question, qui ont une validité de trois ans devaient donc expirer en 2021.