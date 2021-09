Passeports diplomatiques : 6 députés traqués

L’affaire du trafic de passeports diplomatiques pour laquelle deux députés de Benno Bokk Yakaar, Mamadou Sall et Boubacar Biaye sont cités, n’a pas encore livré tous ses secrets. Six parlementaires seraient impliqués dans cette affaire qui secoue l’Assemblée nationale. L’administration pénitentiaire de Rebeuss est en train d’aménager les chambres VIP – où logeaient Khalifa Sall, Karim Wade et Bougazelli -, pour accueillir les députés “faussaires”.

Articles similaires