Dans un contexte politique particulièrement tumultueux, où les discours se mêlent à des stratégies souvent contradictoires, un parti se distingue par sa constance et sa clarté : PASTEF. Alors que la loi d’interprétation de l’amnistie fait débat, il est essentiel de rappeler qui reste aligné sur ses principes et ses convictions.

Il est indéniable que la question de l’amnistie suscite des réactions passionnées. Les partisans de cette loi estiment qu’elle ne doit pas inclure les crimes graves tels que la torture, les assassinats, les disparitions forcées, et les violences contre les manifestants. Pour eux, la justice doit prévaloir, et ceux qui commettent de tels actes doivent être jugés et tenus responsables.

Mais alors, que dire de ceux qui, hier, clamaient que les prisonniers étaient innocents et que le président Macky Sall devait les libérer sans condition ? Aujourd’hui, ces mêmes voix demandent un procès pour établir la vérité. Où est la cohérence dans ce discours ? Ce retournement de situation interroge et soulève des questions fondamentales sur l’engagement politique et moral de chacun.

C’est ici que PASTEF se démarque. Le parti a toujours maintenu une position claire : « Si on enlève les crimes de sang, votez la loi, sinon votez non. » Ce principe, loin d’être un simple slogan, incarne un engagement envers la justice et la vérité. Les membres de PASTEF savent que les contradictions ne se règlent pas dans la rue, mais dans le débat. Ils invitent à la réflexion et à l’argumentation, plutôt qu’à la violence des mots ou des actes.

Un autre point marquant dans ce débat est le comportement des partisans de l’ancien régime. Ce groupe, qui a défendu la loi d’amnistie avec ferveur par le passé, en appelle aujourd’hui à son abrogation. Ce revirement soulève des interrogations : pourquoi ce changement radical d’opinion ? Est-ce un signe de faiblesse ou une opportunité de redéfinir les valeurs politiques ?

Les contradictions doivent être confrontées, débattues et, surtout, expliquées. En tant que membre du bureau exécutif du MONCAP et de la haute autorité de régulation du parti PASTEF, je crois fermement que la cohérence et l’intégrité doivent guider notre action politique.

En conclusion, PASTEF représente un phare de clarté dans un océan d’incertitude. En restant fidèle à ses engagements, le parti continue de rassembler ceux qui croient en une politique juste et cohérente. La voix de PASTEF est celle de la vérité et de la responsabilité, et c’est cette voix qui doit continuer à guider notre avenir politique.

M. Baye NIASS

Membre du bureau exécutif du MONCAP Membre de la haute autorité de régulation du parti PASTEF