PCA ONFP : Massaly a pris fonction

Mamadou Lamine Massaly a été officiellement installé, ce jeudi, dans ses fonctions de président du Conseil d’administration (PCA) de l’Office national de formation professionnelle (ONFP). Il remplace à ce poste le professeur Mamoussé Diagne.

La cérémonie d’installation a été présidée par le Secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’Insertion, Mouhamadou Moustapha Diop en présence du Directeur général de l’ONFP, Souleymane Soumaré.

« La rencontre de ce jour dont le prétexte est l’installation dans ses fonctions du président de l’office national de formation professionnelle, m’offre l’opportunité d’exprimer encore et devant vous, honorables invités, mes sentiments de reconnaissance, de loyauté et de fidélité à notre guide éclairé son Excellence M. le Président de la République Macky SALL pour sa confiance constante à ma modeste personne », a-t-il déclaré.

Il ajoute : « Qu’il trouve, ici, toute l’expression de ma gratitude et de mon sentiment de dévouement sous-tendus par un engagement infaillible à ne ménager aucun effort pour la bonne marche de la structure. Toutefois, nous n’ignorons pas la lourdeur de la tâche qui nous attend vu les dimensions intellectuelles, politiques et philosophiques de la personnalité que nous sommes appelés à relayer à la tête du conseil d’administration de l’ONFP. Je veux nommer monsieur le Professeur Mame Moussé DIAGNE. Qu’il en soit honoré. L’ONFP est un instrument technique et privilégié au service du gouvernement et de ses partenaires socioprofessionnels dans la définition des objectifs sectoriels et opérationnels dans la formation et dans l’évaluation de ses rendements. »

Il précise : Macky SALL accorde une importance primordiale la formation et à l’encadrement de la jeunesse. Outre l’existence de l’ONFP qui s’est vu renforcé dans sa position par le chef de l’État, celles de structures telles que la 3FPT, l’ANPEJ, la DER FJ entre autres, en témoignent largement. L’ambition portée par le Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, d’apporter une réponse adéquate à la problématique de l’employabilité des jeunes par la Formation professionnelle et technique, l’apprentissage et l’appui à l’insertion, saura être parfaitement incarnée par l’ONFP. »

« Son existence intègre parfaitement le cœur des préoccupations du chef de l’État dans la prise en charge de la formation et du développement des compétences professionnelles et techniques pour un Sénégal émergent. Nous espérons qu’en nous inspirant de la politique de bonne gouvernance et de la clairvoyance de son Excellence Mr le président de la république, nous pouvons sans nul doute, relever ce défi. Aussi, voudrai-je rappeler que l’office national de formation professionnelle peut compter sur la coopération avec des partenaires français, canadiens et américains qui m’ont contacté pour me témoigner leur soutien au plan technique, scientifique, didactique, entre autres. »