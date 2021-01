Peau noire et métissée : Pourquoi des soins spécifiques

Noire, métissée, blanche ou asiatique, les peaux sont toutes les mêmes, et pourtant…différentes.

Points communs

– La peau est constituée de 3 couches, l’épiderme, le derme et l’hypoderme

– La partie visible, l’épiderme sert de barrière protectrice. Un mécanisme d’exfoliation naturelle chasse au quotidien les cellules mortes et impuretés de surface et assure le renouvellement.

– Des cellules spécialisées, les mélanocytes produisent un pigment, la mélanine, qui donne sa couleur à la peau. Peau noire, métissée, blanche ou asiatique contiennent le même nombre de mélanocytes.

Différences

– La partie superficielle de l’épiderme, la couche cornée, est plus épaisse et résistante dans les peaux noires et métissées qui restent jeunes plus longtemps. Par contre, hors de son cadre chaud et humide, ou encore à partir de 35 ans, l’exfoliation naturelle se fait mal. La peau s’épaissit, se déshydrate. Elle perd de son éclat, le teint est terne et grisâtre. Le sébum s’écoule mal. Des luisances et imperfections peuvent apparaître.

– Dans les peaux noires et métissées, les mélanocytes produisent davantage de mélanine. Egratignure, piqûre d’insecte, bouton, frottement, grossesse… ou certains médicaments entraînent une montée accrue de mélanine.

– Au contraire, une brûlure, une blessure peuvent conduire la peau noire à la dépigmentation.

Conséquences : Des Besoins Spécifiques

Bien qu’épaisse et résistante, la peau noire et métissée est fragile et demande de la douceur ! Très sensible aux changements de saisons, au stress, aux hormones, ses besoins évoluent fréquemment, avec 3 constantes :

– Une bonne Hydratation, synonyme de santé et d’éclat du teint…mais hydrater n’est pas graisser !

– Une Exfoliation régulière tout en douceur, pour aider au renouvellement

– Une contrôle des irritations, boutons, agressions cutanées qui occasionnent des Hyperpigmentations et Teints Inégaux.

Qu’elle soit cannelle, miel ou ébène, la peau noire possède des atouts : épaisse, tonique et bien vascularisée, le temps qui passe n’y imprime presque pas sa marque. Ridules et rides sont rares et nous faisons souvent “plus jeune que notre âge”. La mélanine, à laquelle nous devons notre teint constitue un écran naturel, qui nous protège des rayons nocifs du soleil, et freine le vieillissement.

Si elle est résistante en apparence, la peau noire est en fait extrêmement sensible.

Le stress, les changements hormonaux, la pollution, l’eau calcaire, un trop faible ensoleillement ou une hygrométrie insuffisante sont autant d’agressions à contrer . Conséquence : glandes sébacées et sudoripares s’affolent. En avant pour le cycle infernal : pores bouchés, points noirs et boutons, taches.

Quelquefois, au contraire, le ralentissement du renouvellement cellulaire et l’accumulation de cellules mortes rendent le teint grisâtre voire cendré nous gratifiant parfois d’une pigmentation inégale (le nez, les joues plus claires, le menton le front plus sombres). Ajoutez à cela un besoin d’hydratation important (sinon, attention à la peau tendance crocodile), une tendance à briller (front – nez – menton, plus communément dénommés ‘zone T’), et surtout une grande difficulté à faire disparaître les marques et cicatrices que nous laissent le moindre bouton et vous aurez un tour d’horizon à peu près complet.