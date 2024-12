Pêche Illicite:  ITF mise sur la transparence et la coopération 

Partager Facebook

La Fédération internationale des Ouvriers du Transport (ITF) a tenu un panel sur la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée). Les acteurs ont plaidé pour la transparence et la coopération pour faire face à ce fléau.

Pour faire face à la pêche illicite, la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a tenu panel qui a réuni tous les acteurs. Selon le secrétaire régional adjoint d’ITF, Baila Sow, la pêche INN est un fléau qui joue un rôle négatif dans le secteur participant à la raréfaction des ressources », dit-il.

Et de poursuivre : »Nous avons invité la confédération des associations de la pêche artisanale ainsi que toutes les parties prenantes pour créer une coalition qui peut imposer la prise en considération des acteurs de la société civile sur la lutte contre la pêche INN ».

Pour Bassirou Diarra, chargé de plaidoyer des océans à ITF, la pêche illicite entrave les bonnes activités durables dans le secteur. « Ils favorisent le manque de transparence, parce que les pays ne sont pas suffisamment transparents dans leur droit de licence et de procédures », dit-il. Et de poursuivre: » Il y a aussi la faiblesse dans les outils de lutte contre la pêche illicite. Par exemple, les observateurs qui partent en mer ne sont pas sur tous les bateaux, ou manquent de formation et les inspecteurs aussi qui contrôlent le port, les points de débarquement du poisson ne sont pas suffisamment formés ou ne sont pas renseignés pour prendre en charge les besoins de surveillance ». Ce qui de son avis, justifie cette rencontre pour renforcer les capacités des acteurs et la surveillance participative. »

Les pêcheurs pourront ainsi participer aussi à l’effort de surveillance dans leur zone spécifique. On leur met à disposition des moyens pour que les activités des bateaux qui rentrent dans les zones illicites puissent être détectées par eux-mêmes et transmises aux autorités compétentes pour prendre en charge la surveillance de leur zone », fait-il savoir.

Pour y faire face, indique qu’il faut améliorer d’abord la transparence dans l’octroi des licences préconisé par la FAO, les organisations, la société civile nationale et sous-régionale pour que les pays soient plus transparents. En ce sens, les moyens aériens de surveillance ne seront pas écartés comme un outil dissuasif pour tacler les délinquants qui sont dans l’air. « Nous ne pouvons pas lutter contre la pêche illicite sans faire de la coopération. Le poisson n’a pas de frontières, donc il faut que les outils de lutte de nos pays se mettent ensemble, travaillent et se mutualisent leurs moyens et leurs efforts », conclut-il.