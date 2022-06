Pensions de retraite: Les indemnités vont connaître une hausse

Les retraités de la fonction publique vont voir leur pension revue à la hausse. En effet, le gouvernement a adopté, hier en conseil des ministres, le projet de décret portant revalorisation des pensions et rentes du régime de base du Fonds national de Retraites et des pensions militaires d’invalidité. C’est ce qu’a annoncé le communiqué officiel du Conseil des ministres hier.

À présent, le texte devra être envoyé à l’Assemblée national pour adoption. La balle reste donc dans le cap des députés. Pour rappel l’association nationale des retraités civils et militaires avait tenu mardi 21 juin, un point de presse pour faire le point sur la situation des pensions des retraités du Fonds national des retraités. En effet, depuis plus de 10 ans que leurs doléances n’ont pas été prises en considération par les autorités, l’association nationale des retraités civils et militaires se voit obligée de changer de fusil d’épaule en se manifestant publiquement pour exprimer son ras-le-bol.

En plus de ce manque de considération, l’association a néanmoins dénoncé les multiples situations difficiles que vivent ses membres, notamment sur le plan social, sanitaire et surtout financier qui frisent la paupérisation de leurs familles.

Selon le président de l’association, El Hadj Amadou Ndiaye, « le montant des pensions du FNR stagne depuis octobre 2011. Pour dire vrai, ce montant ne stagne pas, il diminue sans cesse compte-tenu du renchérissement permanent du coût de la vie. »

En outre, depuis deux ans qu’ils mènent le combat pour la revalorisation des pensions du Fonds National des Retraités (FNR) qui était un engagement du Président de la République, le président de l’association estime que rien n’a évolué en vue de leur situation.

Créée depuis 1962 par la volonté de quelques fonctionnaires dégagés de service, l’association se veut aujourd’hui d’être le défenseur des intérêts matériels et moraux des retraités, des veuves et des orphelins tous pensionnés du Fonds National des Retraités.