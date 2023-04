Pénurie de poulets à Dakar

A quelques jours de la célébration de l’Aïd El Fidr, le poulet, très prisé par les Sénégalais, se fait très rare. Cefle pénurie bouleverse une partie de la population rencontrée au marché Castor. Si certaines pensent qu’il y aura une solution, d’autres se rabaflent chez les charcutiers pour se procurer de la viande à la découpe de mouton ou de bœuf.

A 4 ou 5 jours de la fête de la korité, le marché Castor est envahi de monde à la recherche de poulet. On débusque les vendeurs de poulets dans une partie très difficile d’accès du marché. Omar Séne, vendeur de poulet de chair, affirme que cette année, c’était prévisible qu’il y ait pénurie de poulets du fait de la grippe aviaire et des fêtes de Pâques il y a 15 jours. La demande est supérieure à l’offre. ‘’Je suis obligé de me cacher parfois, voire même d’éteindre mon téléphone au risque de décevoir certaines clientes. Toutefois, j’arrive à colmater pour satisfaire la clientèle. Non seulement, il y a une pénurie, mais aussi, le poulet

de chair coûte excessivement cher’’, a-t-il fait

valoir.

En faisant le tour du marché, on a constaté que pour avoir un bon produit d’1 kg 500g, il faut débourser entre 3000 et 3500 FCFA et les 2kg et 2,5 kg se vendent à 4000 FCFA. Baye Mor Seck pense que la situation de cette année est plus tendue que les précédentes. Selon lui, si la situation ne change pas, il risque de se convertir en vendeur de chaussures.

Vêtue d’un grand boubou bleu, panier à la main, cette mère de famille a soutenu que chaque année, on note des pénuries. Mais cette fois-ci, la situation semble être beaucoup plus critique. Trouvé en train de marchander, Khadidiatou Bâ se désole de cette situation répétitive.

De son côté, Aissatou Diallo est venue pour se procurer de la viande de mouton pour sortir un peu de l’ordinaire. ‘’C’est vrai qu’au Sénégal, nous avons l’habitude de consommer plus de poulets pour la Korité. Mais cette fois, j’ai décidé de changer de plat en cuisinant la viande de mouton. Je trouve que c’est plus accessible que d’acheter 3

ou 4 poulets à un prix excessif sans pour autant

être satisfait‘’, a-t-elle fait savoir.

MADA NDIAYE

DISPONIBILITE DU POULET

L’interprofession avicole du Sénégal dissipe les craintes

« Il y en aura assez cette année. » Telle est la phrase lâchée par Amadou Moctar Mbodj, le président de l’interprofession avicole du Sénégal. Ce dernier a tenu à faire la promesse aux Sénégalais sur une disponibilité de poulets de chair pour la fête de la korité.

Des familles commencent déjà à se soucier d’une possible pénurie de poulet pour la fête de la korité. D’aucuns n’ont pas encore fini de faire le tour des marchés ou des grandes surfaces pour en disposer. Pour Amadou Moctar Mbodj, le président de l’interprofession avicole du Sénégal, près de 11 millions de poussins de chair ont été mis en place pour un approvisionnement correct du marché. « Nous avons fait des mises en place importantes. Ce sont près de 11 millions de poulets qui seront sur le circuit et je peux rassurer les consommateurs qu’il n’y aura pas de pénurie et il y’en aura assez sur le marché », a-t-il rassuré.

S’agissant de la grippe aviaire qui avait semé la confusion dans la tête des consommateurs et des aviculteurs, ce dernier a laissé entendre que « la grippe a été circonscrite et actuellement il n’y a plus de crainte par rapport à cette maladie. » Il a saisi l‘occasion pour lancer un appel aux consommateurs à la prudence avec les poulets importés qui inondent le marché. « Aujourd’hui nous trouvons sur le marché beaucoup de poulets importés et de cuisses. Il faut que les gens fassent attention et soient très vigilants. »

En ce qui concerne les prix des poulets au Sénégal, il signale qu’ils risquent d’être revus à la hausse à cause des coûts de production très élevés. « Les intrants ont augmenté dont l’aliment des poussins. Ce qui risque aussi de se répercuter sur le prix des poulets », prévient Amadou Moctar Mbodj.