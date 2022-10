People: Après 6 ans d’absence, Rihanna signe son retour

La chanteuse barbadienne, dont les dernières chansons remontent à des années, officialise la sortie d’un nouveau titre. Les fans n’osaient plus y croire. Pourtant, c’est bien son retour musical que la chanteuse Rihanna vient d’annoncer ce mercredi, après des années loin des studios d’enregistrement. L’artiste barbadienne dévoilera ce vendredi un tout nouveau titre intitulé Lift Me Up, extrait de la bande-originale du film Black Panther: Wakanda Forever, attendu pour le 9 novembre.

La star de la musique, Rihanna marque son retour sur scène. Elle s’est mise en retrait durant 6 ans. L’artiste musicienne a posé sa voix sur la bande originale du film Black Panther Wakanda Forever. Elle sortira deux nouvelles chansons. La première composition sera accessible le vendredi 28 octobre, la BO de Black Panther: Wakanda Forever.

La rumeur d’une participation de Rihanna à la bande originale de la suite de Black Panther enfle depuis des semaines dans la presse américaine. Plus tôt ce mercredi, le compte officiel du film Marvel avait publié une vidéo qui allait en ce sens: on y voyait le titre « Wakanda Forever » disparaître pour ne laisser place qu’à un « R », suivi de la date de vendredi.

Retour ultra-attendu

S’il s’agit d’un événement, c’est parce que Rihanna n’a pas sorti de nouveaux morceaux depuis des années. Ses derniers titres en son nom remontent à 2016, avec la sortie de son album Anti. Soit six ans d’absence, un laps de temps anormalement long pour les stars de la pop américaine. Les mois qui viennent n’ont sans doute pas fini de les ravir: fin septembre, Rihanna a annoncé qu’elle serait la tête d’affiche du concert de la mi-temps du prochain Super Bowl, le 12 février 2023. Il s’agit de l’événement sportif le plus suivi d’Amérique, et son show de mi-temps représente sans doute la scène la plus prestigieuse qui soit pour les artistes pop: Madonna, The Weeknd, Beyoncé ou encore Shakira s’y sont succédés ces dernières années. Peut-être que d’ici-là, Rihanna aura dévoilé d’autres inédits…