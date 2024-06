PEOPLE! SATOU BAMBY: L’artiste tri-disciplinaire….

Partager Facebook

Elle ne semblait pas destinée à une carrière dans la musique. Mais le destin en a décidé autrement et elle le reconnaît sans détour. Satou Bamby, cette artiste aux multiples talents brille dans trois domaines avec une rare maîtrise et une exigence sans faille : la musique, la mode et le théâtre. Originaire de Libreville, elle a finalement osé se lancer en 2021. Mais son courage ne s’arrête pas là, car elle navigue avec aisance entre Afro beat, Jazz et musiques contemporaines africaines. Unique au sein d’un groupe, Satou Bamby possède également une intelligence surprenante grâce à ses études en sciences politiques. Sa voix et sa plume affûtée ont été chaleureusement accueillies par les amateurs. Inspirée par l’artiste engagée Fatoumata Diawara, elle se décrit elle-même comme une citoyenne du monde. Satou , une artiste complète qui ne cesse d’explorer de nouveaux horizons créatifs, en mélangeant constamment les genres avec une liberté revendiquée. Son dernier projet intitulé « Guddi »en est la parfaite illustration. Sa vie, ses projets artistiques comme personnels ne vous seront plus inconnus à la lecture de son entretien.

Une présentation de votre parcours musical !

En 2021, j’ai débuté ma carrière dans la musique au sein du label « Felix productions ». Pendant 3 ans, j’ai travaillé sous le nom de Bambyna Bamby . Mes débuts ont été marqués par deux medleys intitulés « Sargal Djiguen 1 et 2 » où j’interprétais les titres de talentueuses artistes sénégalaises. Mais ce n’était que le début de mon parcours. J’ai ensuite sorti trois singles qui m’ont permis de prendre mon envol : « Xool Rekk Adoul Feen », « Loutakh » et « Ngeme Nga ».

Des études au chant comment a été construit le pont ?

Il n’y a eu en aucun cas une interruption de mes études. Après l’obtention de ma licence en science politique, j’ai juste pris une pause afin de me consacrer entièrement à ma carrière musicale. Cependant, un an plus tard, j’ai pris la décision de reprendre mon Master. Aujourd’hui, je combine parfaitement mes études et ma passion pour la musique.

Quel est votre histoire avec la musique ?

.Ma relation avec la musique est sans aucun doute le fruit du destin. Rien ne m’indiquait que je deviendrais un artiste un jour. Mon cœur battait pour le football et je m’étais lancé dans une carrière à Libreville, ma ville natale.

Et si vous nous parliez de votre style de musique

Je la définirais vraiment comme une parfaite fusion entre l’afro jazz et la musique traditionnelle sénégalaise, je porte en moi toute l’énergie et la créativité de ma culture actuelle.

Votre timbre de voix semble unique et ne laisse pas indifférent. Témoigne-t-il d’un travail assidu de votre part ?

Il est important de rappeler que, outre le talent inné, c’est le travail acharné qui mène au succès. Cela implique la pratique constante d’exercices vocaux et une hygiène de vie exemplaire.

Qu’est-ce qui vous inspire en tant qu’artiste ? D’où puisez-vous votre créativité ?

La musique est une source d’inspiration infinie pour moi et je m’ouvre à tous les genres, mais c’est l’artiste malienne Fatoumata Diawara qui me touche le plus. Son talent et sa passion me poussent à viser toujours plus haut dans mes propres créations.

Comment faites-vous pour combiner toutes ses passions, qu’il s’agisse de musique, de mode ou de théâtre ?

Pas très difficile je dirai ! Il suffit juste de planifier minutieusement ses activités en amont, car tout art est inextricablement lié.

Quelle est votre perception de la femme dans le monde de la musique ?

Je suis tellement contente de voir les femmes dans l’industrie musicale réaliser leur talent incroyable et oser le mettre en avant avec tant de créativité. C’est un puissant témoignage de leur force et de leur détermination à réussir.

Votre actualité est marquée par votre dernière chanson Guddi , racontez-nous en détail. Quel est le message profond qui se cache derrière ?

Le terme « guddi » désigne la nuit en langue wolof. Ce concept peut être interprété selon deux dimensions distinctes. D’une part, la dimension spirituelle qui évoque une vision de la nuit sombre, mystique et empreinte de mystère dans nos sociétés africaines. D’autre part, la dimension écologique qui présente la nuit comme étant synonyme de chaos et de crise environnementale. Le message clé de « Saaku leen Niane » est de demander protection contre tout mal durant cette période particulière de la nuit.



Qu’est ce qui selon vous fait votre particularité ?

Je suis fière de ma capacité à chanter de manière polyvalente sur n’importe quel type de musique, ainsi que de mon identité unique qui m’aide à me démarquer comme le 5e élément. Mon style vestimentaire et ma musique sont une source d’inspiration différente de ce à quoi nous sommes habitués.

Des projets en vue ?

En ce moment, nous sommes en plein dans la promotion de notre nouvel EP éponyme, « Satou Bamby ». Mais cela ne s’arrête pas là ! Nous sommes également en train de préparer un showcase époustouflant pour le 21 juin, lors de la Fête de la Musique, au hub artiste du Daanu, ainsi que d’autres événements à venir. Restez à l’affût !

ANNA THIAW