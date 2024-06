PEOPLE! XIIRSA: A l’écoute de la polyvalence vocale….

Partager Facebook

Le nom de Xiirsa brille désormais avec éclat dans le paysage musical sénégalais. Après avoir été révélé au grand public lors de l’émission télé-crochet The Voice Afrique Francophone, le jeune artiste originaire de Diamaguene vit aujourd’hui son rêve devenu réalité. Depuis son adolescence, il nourrissait déjà l’ambition de se tenir debout face à des milliers de personnes pour chanter, et cette vision s’est concrétisée grâce à sa persévérance et son talent. Xiirsa enchaîne désormais les succès à un rythme aussi rapide que son parcours vers la réussite. Sa dernière interprétation, aux côtés de l’artiste talentueux Amadeus, intitulée « Tout donner », a conquis le cœur des mélomanes sénégalais. Cette ascension fulgurante est une preuve que tout est possible lorsque l’on poursuit ses rêves avec détermination. Mais c’est assurément sur scène que Xiirsa exprime le mieux son charisme à la fois charmeur et intrigant, polyvalent il se dit fier d’avoir suivi son rêve, d’y avoir cru et d’avoir abouti au chemin de la réussite bien que les choses n’ont pas été faciles pour lui. Et aujourd’hui ce n’est que le depuis du commencement a-t-il confié. . Xiirsa n’est pas prêt de stopper sa fulgurante ascension vers le succès, restez à l’écoute !

Qui est Xiirsa ?

Xiirsa est un artiste chanteur sénégalais né à Diamaguene et habitant de keur Massar

Votre nom de scène est original ! Pourriez-vous nous en dire plus sur sa signification et son origine ?

Mon nom est Xiirsa, un surnom que l’on m’a donné depuis mon enfance en raison de mon prénom, Sakhir. Je l’ai accepté tel qu’il est, sans aucune modification. Cela reflète mon désir de rester fidèle à moi-même.

Des études aux chants, comment avez-vous construit votre chemin et surtout quelle est votre histoire avec la musique ?

Depuis le début, j’ai toujours su que je possédais les compétences pour briller sur scène et chanter devant des milliers de personnes. Cette confiance en moi est renforcée par le soutien et le travail acharné de mes amis de longue date, qui sont devenus mes collègues et membres de mon équipe. Grâce à eux, mon rêve est devenu réalité.

Vous êtes un artiste polyvalent, explorant différents genres musicaux avec votre voix. Comment avez-vous perfectionné cet instrument (voix) si précieux ?

J’ai été passionné par le chant depuis toujours et j’ai décidé de poursuivre mes études dans ce domaine. Pendant trois ans, j’ai eu la chance de me former auprès du talentueux coach vocal Adolphe Coly au centre culturel Douta Seck. Cette expérience m’a permis de surmonter mes doutes et de me préparer vocalement pour réaliser mes rêves. Aujourd’hui, je suis fier de dire que j’ai suivi mes passions et que cela m’a conduit vers un chemin de réussite.

Est-ce à dire que cela a toujours été facile pour vous Xiirsa ?

Comme toutes les montagnes, la vie peut présenter des défis qui semblent insurmontables. Mais en croyant en soi, en s’entourant de personnes bienveillantes, en travaillant dur et en restant patient, on peut surmonter ces obstacles. Ne jamais abandonner et garder espoir, car le succès attend ceux qui ont le courage de continuer.

Votre parcours est indéniablement marqué par votre participation au prestigieux show télévisé The Voice Afrique francophone. Depuis votre passage, de nombreux changements ont certainement eu lieu dans votre vie. Mais surtout, qu’avez-vous tiré de cette expérience ?

The voice Afrique reste à ce jour l’une des expériences les plus marquantes de ma carrière. Cette rencontre culturelle rassemblant de nombreux pays africains a été un véritable tremplin pour mon avenir professionnel. Une rencontre aussi enrichissante qui m’a inspiré, ouvert de nouvelles portes et encouragé à poursuivre mes rêves.

Le thème de l’amour est fréquemment abordé dans vos chansons xirrsa. Y a-t-il une raison spécifique à cela, ou êtes-vous un fervent admirateur de l’amour ou un romantique passionné ?

L’amour est un élément indispensable dans notre travail, notre famille, nos relations parentales et avec notre partenaire. J’ai toujours choisi d’aborder ce thème dans mes chansons. Bien entendu, je compte explorer d’autres sujets variés dans mes futures créations.

Votre récente collaboration avec Amadeus, intitulée ‘Tout donner’, a connu un succès retentissant. Elle s’est hissée dans les tendances YouTube et a atteint 1,5 million de vues en seulement un mois. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce hit et nous expliquer ce qui, selon vous, a contribué à son succès fulgurant ?

À l’heure actuelle, il est indéniable que « Tout donner », est un véritable succès. Dès sa création, ce morceau m’avait déjà inspiré confiance en raison de sa qualité auditive, de sa mélodie accrocheuse et de ses paroles poétiques. Mais grâce à la grâce divine, il est aujourd’hui devenu un hit incontestable.

Pourquoi avoir choisi Amadeus pour le featuring ? Et si vous nous parliez plutôt de la collaboration ?

Ensemble, Amadeus et moi avions un rêve : créer un hit pour nos fans. Alors je lui ai proposé notre morceau et il y a apporté sa touche unique. Grâce à cette collaboration, nous avons percé et nous remercions également tout le Sénégal pour leur soutien inestimable ! Tout est possible lorsque vous travaillez en équipe et que vous croyez en votre talent.

Qu’est-ce qui différencie Xiirsa des autres artistes ?

Ma différence réside dans ma musique, j’ai un style unique que je travaille sans relâche. Les Sénégalais le découvriront bientôt et seront inspirés par mes sons. Je suis un artiste passionné, déterminé à faire une différence dans le monde de la musique. Ma musique est mon art et je continuerai à la partager avec le monde, car je sais que cela peut apporter joie, paix et inspiration à tous ceux qui l’écoutent.

Quel est la prochaine étape ?

J’affirme solennellement à tous les Sénégalais la concrétisation prochaine de mon tout premier et innovant projet, intitulé « Nouveau-Né « , sous l’égide de mon label de production Prince Arts. Je les invite à rester attentifs, car sa sortie est prévue pour très bientôt. »

ANNA THIAW