Perturbations dans le système sanitaire: And Gueusseum et l’ISTCTS annoncent 48 heures de grève

Les grèves au niveau de la santé se multiplient ces derniers semaines. En effet, une perturbation du système sanitaire est encore annoncée par des syndicats de la santé. And Gueussem et l’ISTCTS annoncent une grève de 48 heures pour réclamer le respect des accords déjà signés entre le gouvernement et la partie syndicale pour une amélioration des conditions de travail mais aussi de vie.

And Gueusseum et l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales (ISTCTS) renouent avec la grève. Dans un communiqué parvenu à la rédaction ils exigent la matérialisation des accords sur l’augmentation des salaires. « Grève générale renouvelable le Mardi 25 et Mercredi 26 octobre 2022 pour exiger du Gouvernement la matérialisation des accords portant augmentations des salaires et Harmonisation du système indemnitaire », lit-on dans le document.

Beaucoup d’agents de santé ont été laissés pour compte dans les négociations qui pourtant les avaient pris en charge dans le protocole. Et ce sont des travailleurs des établissements de santé publique, des collectivités territoriales qui sont les plus impactés.

Alors que ce syndicat menace d’aller en grève, la Fédération des syndicats de la santé (F2s) a décidé d’aller en grève de trois jours à compter de ce lundi 24 octobre. Ces dirigeants disent trouver des raisons encourageantes pour continuer la lutte syndicale entamée afin d’amener l’Etat du Sénégal à rétablir l’équité dans la prise en charge salariale des agents de la santé et de l’action sociale.