Philadelphie : L’AFAHO célèbre la culture africaine et caribéenne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les membres de la communauté et les dirigeants de l’Organisation africaine pour la santé familiale, ou AFAHO, se sont réunis samedi pour célébrer la culture africaine et caribéenne.

La petite fête de quartier dans le sud-ouest de Philadelphie est la première du genre. La directrice exécutive, Oni Richards, a déclaré qu’elle était ravie de célébrer les communautés qu’ils servent, en particulier les élèves des collèges et lycées qui participent au programme d’autonomisation de la jeunesse africaine, une offre parascolaire. Plusieurs étudiants, dont environ 90 % sont des immigrants ou des réfugiés de pays africains, ont récemment obtenu leur diplôme d’études secondaires et fréquenteront l’université à l’automne.

« Aujourd’hui, c’est à eux. Nous organisons d’autres événements pour les adultes, les aînés, mais je ne pense pas qu’ils soient suffisamment célébrés, nous nous concentrons trop sur le négatif », a déclaré Richards. « C’est simplement une façon pour nous, en tant que personnel et organisation, de vous dire que nous vous voyons, que nous vous apprécions, que nous vous reconnaissons et que vous avez fait un excellent travail cette année« , ajoute-t-il.

Richards a déclaré que le programme offre du mentorat, construit une communauté et soutient les étudiants en difficulté avec du tutorat et de l’aide aux devoirs… L’objectif du programme est de doter les étudiants des compétences et des outils dont ils ont besoin pour fréquenter un collège ou une école de métiers.

Ouedraogo Kris, 19 ans, participe au programme parascolaire depuis 2020. Il a déclaré que l’AFAHO était sa « deuxième famille ». «Je viens là-bas, ils m’aident à faire mes devoirs», a déclaré Kris. « Si j’ai des choses, ils peuvent m’aider, si j’ai des problèmes, ils peuvent m’aider. »

Kris envisage de fréquenter l’Aviation Institute de Philadelphie et de devenir pilote professionnel ou d’aller au Community College de Philadelphie et d’étudier la finance. Il espère continuer à faire partie de la communauté AFAHO en tant que mentor.

« Nous avons ce concept de village en Afrique, où il faut un village pour élever un enfant, c’est très vrai, c’est littéral en Afrique, où il faut un village », a déclaré Richards. « Donc ça manque ici… c’est plus isolé. Nous essayons donc de former ce village autour d’eux pour les soutenir dans tous les aspects de leur vie, qu’il s’agisse d’études, de développement de compétences socio-émotionnelles, même de choses simples comme changer un pneu, faire la vaisselle, ou résoudre des conflits. »

Lema Amani, 17 ans, a déclaré qu’AFAHO l’avait aidée à se sentir plus à l’aise avec elle-même.

« Au début, j’étais un peu timide, mais de plus en plus de gens commencent à venir et je commence à me comporter comme moi-même et à avoir plus d’amis », a déclaré Amani.

Amani a hâte de faire partie du programme AFAHO l’année prochaine et d’obtenir de l’aide et du soutien pour postuler aux collèges.

Tiguida Kaba, fondatrice de l’AFAHO, a déclaré que l’événement de samedi était une célébration du pouvoir de l’AFAHO, 22 ans après le lancement de l’organisation.

« J’appelle cela une bénédiction et un rêve devenu réalité, même si nous avons encore d’autres choses à accomplir. »

L’AFAHO organise l’inauguration d’une nouvelle clinique de santé à Darby en septembre. L’organisation proposera également une journée de dépistage médical pour les adultes dans son bureau du sud-ouest de Philadelphie en octobre.