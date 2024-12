Plainte contre X: Macky SALL rompt une tradition de réserve des anciens Présidents 

Partager Facebook

De Senghor à Abdou Diouf, en passant par Me Wade, on n’a jamais vu un ancien Président de la République du Sénégal porter plainte pour avoir été diffamé. Pourtant, ils en entendent et en voient de toutes les couleurs. Toutefois, avec les réseaux sociaux, l’effet multiplicateur des fausses informations ou infox constitue, à ne pas en douter, une tare dans une société en mutation perpétuelle.

Le Président Macky Sall a été accusé de détenir un compte de mille milliards à Singapour. Et l’information a été beaucoup commentée sur la toile. Car, des documents apparemment authentiques ont été produits pour illustrer cette information à laquelle beaucoup ont cru. Car, il faut aussi le préciser : Il y a eu des antécédents. Car le Premier ministre actuel du Sénégal, Ousmane Sonko avait annoncé qu’il y avait une ponte de l’ancien régime qui détenait un compte avec mille milliards de francs CFA.

Les gens ont ainsi vite fait le rapprochement. Et l’ancien Président a été au centre des polémiques. « Jeune Afrique » s’est emparé de l’information ainsi que le quotidien « Le Soleil » qui ont fait du bon travail d’investigation qui a permis de savoir que le compte en question ne pouvait pas être authentique. La banque HSBC a relevé des faux, surtout avec le numéro Iban qui commence par GB qui signifie Grande Bretagne et non Singapour.

Une situation qui met ainsi dans l’embarras beaucoup de personnes. Nous estimons ainsi que la plainte aura le mérite de démontrer que tout n’est pas forcément vrai dans ce qui est souvent véhiculé comme information.

L’infox pollue la toile. Et que nos leaders, au plus haut niveau de l’Etat doivent faire preuve de prudence et de parcimonie dans la manipulation de certaines informations. Si Macky a tenu à rompre avec la tradition de réserve que l’on connaît des anciens présidents, c’est qu’il a tenu à protéger son image et sa crédibilité. Il bénéficie encore d’une certaine aura au niveau international et ne souhaite pas rester passif face à un certain lynchage médiatique dont il est l’objet.

Assane Samb