Plan B pour l’ex-Pastef: Les perspectives pour le Sénégal 

La perspective d’un candidat alternatif pour l’ex-parti Pastef est une sérieuse option à l’étude. La sortie du Docteur Diallo Diop a le mérite d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le Sénégal. Et la plus importante est que le pays pourrait retrouver une paix définitive et surtout passer la future élection présidentielle dans la paix. Et que le meilleur gagne. En effet, après les émeutes du mois de mars 2021 et celles de juin 2023 avec leurs lots de morts et de dégâts matériels, beaucoup avaient pensé que le Sénégal était entré, durablement, dans une dynamique de violences cycliques, d’une instabilité durable comme cela se voit ailleurs dans d’autres pays.

Pis, Ousmane Sonko, contre toute attente, a été arrêté en ce mois de juillet et il est depuis lors dans une situation de grève de la faim qui met gravement en danger sa santé. A cela s’ajoute le fait que le parti Pastef a été dissous, fait inédit depuis le multipartisme intégral en 1981. Des faits qui ont comme effet une crainte accrue de la population de voir les manifestations reprendre à tout moment.

Heureusement que ces manifestations violentes ont été sporadiques et éphémères. Depuis, d’autres formes de lutte plus conventionnelles ont vu le jour. La dernière en date a été le concert de casseroles et des manifestations dans certaines capitales européennes organisées par ses partisans et sympathisants. Maintenant que le parti dissous entend poursuivre la lutte sur le plan électoral, on peut dire aisément soutenir que ses partisans ont désormais tourné le dos à la résistance.

Et que désormais, ils vont se tourner vers la bataille politique pour gagner la présidentielle. Cela ouvre de belles perspectives pour le Sénégal qui pourra ainsi vivre des élections apaisées. Or, c’est le vœu secret ou exprimé que chacun de nous avait formulé.

Mieux, la tension vécue depuis mars 2021 pourra disparaître et laisser la place à une situation de sérénité malgré le fait que beaucoup sont en prison et que le F24 menace de reprendre les mobilisations.

Nous saluons par ailleurs cette sagesse et maturité politique. Car il est important de savoir que rien ne sert à laisser le terrain à ses adversaires. Le boycott étant la pire des options en la matière.

Assane Samb