Plus de 250 médecins contractuels sans salaire

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) hausse le ton face à ce qu’il qualifie de « situation injuste et inacceptable ». Dans un communiqué rendu public, le SAMES dénonce la précarité que vivent les 256 contractuels recrutés dans le cadre du projet Buffet et dont les contrats sont arrivés à terme et qui, depuis un mois, n’ont toujours pas perçu leur salaire.

Selon le syndicat, cette situation illustre la légèreté avec laquelle les ressources humaines en santé sont gérées au Sénégal. « Tout travail accompli mérite rémunération. La précarisation des personnels de santé par des contrats à durée déterminée non renouvelés, sans régularisation des droits acquis, met en péril la dignité des professionnels et la qualité du service public de santé », indique la même source. Ainsi, les blouses blanches expriment leur soutien total aux collègues concernés.

Par la même occasion, le Sames exige le paiement immédiat des salaires dus et la régularisation sans délai de tous les travailleurs concernés et actuellement en service dans les différentes structures du pays. Le syndicat interpelle les autorités sur l’impérieuse nécessité de trouver des solutions pérennes aux problèmes de ressources humaines dans le secteur de la Santé, tant dans leur gestion que dans la résorption des gaps. Le SAMES n’exclut pas de recourir à tous les moyens syndicaux légaux pour faire entendre sa voix.