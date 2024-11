Politique: Macky à la quête d’une cohabitation 

Partager Facebook

Macky joue son va-tout. Retranché au Maroc, il balance ses « missiles » sur le Sénégal pour atteindre le nouveau régime et lui porter l’estocade. Dans une missive rendue publique, il a fustigé une « dictature » rampante au Sénégal avec « le populisme et l’autoritarisme » observés chez les nouveaux tenants du pouvoir. L’ancien président du Sénégal s’étonne qu’il y ait autant de dérives en si peu de temps. Et il a dit avoir décidé d’agir pour ne pas fuir ses responsabilités.

Macky promet ainsi de restaurer les valeurs républicaines et la démocratie et d’instaurer un gouvernement d’union dans un esprit de réconciliation nationale. Cette sortie est celle d’un leader politique en campagne. Ces propos sont adressés certes à ses proches et souteneurs mais surtout aux sénégalais. A ses partisans et alliés d’abord parce qu’il souhaite, en tant que tête de liste, que tout le monde s’investisse dans la bataille que ce soit au niveau de la coalition ou au niveau de l’intercoalition.

Il s’adresse également aux sénégalais pour que ces derniers ne se trompent pas de vote et leur fasse confiance. Pour ces raisons-là, il a dressé son diagnostic de la situation du pays avec ses mots. Une situation qu’il qualifie de catastrophique parce que contraire aux valeurs républicaines et démocratiques. Il plaide ainsi à l’instauration d’une cohabitation lui permettant de retourner au pouvoir avec l’instauration d’un gouvernement qui lui sera favorable.

Un objectif qu’il souhaite atteindre pour, en quelque sorte, sauver le pays. Une sortie qui est tout à compréhensible pour un Général de guerre, une tête de liste qui dirige une équipe dont beaucoup sont sous la menace de sanctions pénales et dont certains sont déjà emprisonnés. Macky travaille surtout à éviter un règlement de compte qui pourrait ne pas l’épargner. Car, chaque jour, des déclarations sont rendues publiques dans lesquelles certains n’hésitent pas à dire qu’il doit rendre compte. Il sait que s’il n’agit pas, beaucoup de ses partisans et alliés pourraient avoir maille à pâtir avec la Justice et son retour au Sénégal ne sera pas de sitôt. Malheureusement, son absence et celle de Karim Wade sont en train de rendre les choses très compliquées car il est difficile de mener une campagne à partir de l’étranger.

La coalition Takku-Wallu manque de leadership et cela se fait ressentir sur le terrain même si Barthélémy Dias fait de son mieux.

Assane Samb