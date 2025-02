Politique : Oumou Diallo quitte le parti Pastef

Partager Facebook

Étant l’une des militantes du Pastef les plus actives et qui ont contribué à l’avancée du Parti jusqu’à son avènement, la militante Oumou Diallo a décidé le parti Pastef. Les motifs de son départ ne sont pas encore bien élucidés.

Militante de Pastef et l’une des intellectuelles qui ont contribué au développement du parti, notamment aux États unis, Oumou Diallo Diouf a décidé de quitter la formation politique du Pastef.

L’information a été donnée via un post sur le réseau Social X (Facebook). « Après mûre réflexion, j’ai décidé de quitter le parti Pastef. Je remercie les militants et les responsables pour les moments partagés et les expériences vécues ensemble. Je reste engagée pour le Sénégal et je continuerai à œuvrer pour le bien-être de notre nation, mais sous d’autres horizons », a déclaré Oumou Diallo.

Pour le moment elle n’a pas dévoilé les raisons de son départ. Toutefois, il faut retenir qu’Oumou Diallo s’était fait remarquée après le lancement d’une pétition sur internet il y a quelques mois afin de s’opposer à la participation de l’ancien Président Macky Sall à la conférence Columbia Africa.

Son départ intervient dans un contexte où plusieurs figures politiques redéfinissent leurs positions. Reste à savoir vers quelle nouvelle voie elle orientera son action