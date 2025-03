Politique : Vers une reconstitution Structurelle, « SAMM SA KADDU » se délite 

Partager Facebook

Ousmane Sonko semble déterminé à reconstituer l’essentiel de ses anciennes alliances de Yewwi askan Wi, consolidant ainsi sa position au pouvoir. Mais selon certains responsables politiques, cette manœuvre laisse Khalifa Sall et son parti Taxawu Senegal isolés sur le terrain de l’opposition.

Le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye et le premier ministre Ousmane SONKO , ont rencontré les responsables du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), le guide religieux et président dudit parti, Serigne Moustapha Sy, entre autres autorités politiques. Au delà de la réconciliation dont on fait allusion entre les deux formations politiques , le leader de Pastef semble aller progressivement vers des retrouvailles avec la plupart de ses anciens alliés de Yewwi Askan Wii.

Sommes nous aux temps des retrouvailles entre la plupart des anciens alliés de Yewwi Askan Wii ? . Les actes posés ces derniers jours par le Pm Ousmane Sonko et son parti sont là pour conforter cette thèse. Selon les informations, le Premier ministre semble aller dans le sens de regrouper l’essentiel de ses anciens alliés de l’opposition au niveau du pouvoir.

En tout cas, l’audience qu’il a accordée Mardi dernier à Cheikh Tidiane Youm, Secrétaire général du Pur, suivie de la visite rendue par El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, au guide religieux des Mourcharchi­dines, Serigne Moustapha Sy, président du Pur, augure de retrouvailles entre les deux partis.

Une hypothèse que l’on peut avancer même si le contenu des discussions n’a pas été révélé par les deux camps.