Port de Ndayane : Les assurances de Bèye

Le samedi 27 mars 2021 sur convocation des préfets de Mbour et Rufisque s’est tenue une réunion de présentation et d’échange sur le projet du port de Ndayane.

C’était en présence des préfets de Mbour et de Rufisque, des maires de Diass, Ndayane Popenguine, Yenne Toubab Dialaw, les services départementaux de Rustique et de Mbour, le PCA du Port et le Directeur général du Port Autonome de Dakar Aboubacar Sadekh Bèye.

La rencontre s’est axée sur 3 points majeurs à savoir : la présentation du projet par le PAD, les avis et suggestions des populations et les prochaines étapes de la réalisation. Après les présentations des maires et de leurs délégations par le président de la séance, le préfet de Mbour, le port autonome de Dakar a présenté les grands axes du projet de port de Ndayane autour des points suivants : Contexte et historique du projet, composantes du projet, l’assiette foncière et les les retombés du projet.

Ainsi a la suite de la présentation le préfet a ouvert le débat en demandant aux maires et leurs délégations de donner leurs avis, observations, craintes, et tous points qui d’une manière directe ou indirecte peuvent avoir des impacts sur le projet.

Après un tour de table de plus de 3H d’horloge les points et interrogations suivantes ont été relevés : la délimitation physique du foncier, les limites entre les régions de Dakar et Thiès, la disponibilité de l’étude d’impact environnementale et sociale, la gestion et l’organisation des impenses pour les impactés, les attentes des populations : formation et emplois des jeunes, les infrastructures communautaires, l’information et la communication avec l’ensemble des parties intéressées et acteurs locaux, les questions de sécurité et d’environnement, la démarche pour la mise en route du projet et les risques majeurs que le projet peut être confronté

Il a été relevé que tous les intervenants sont unanimes sur l’utilité et l’importance du projet pour la zone en particulier et le Sénégal en général.

Il a été rappelé que ce genre de mega projet est très rare dans la vie d’une nation et après 150 ans d’exploitation du port de Dakar le Sénégal sous l’impulsion du PSE s’est engagé dans la construction du port multi fonction de Ndayane.

Les populations ont également salué le choix du site de Ndayane qui à la fois est une opportunité pour la jeunesse du terroir et pour le Sénégal tout entier

Cependant des inquiétudes demeurent en référence à certains projets de la zone dont l’AIBD et il a été réitéré la préoccupation de favoriser l’emploi local dans toute la démarche de mise en œuvre.

Le DG du Port Aboubacar Sadekh Bèye, dans sa réponse, a rassuré les populations que la démarche est entièrement pilotée par les préfets des deux départements, les maires des trois collectivités concernées et les services de l’Etat dans une démarche inclusive et participative.

Il a aussi rappelé les instructions du président de la république Macky Sall de ne toucher aucun village traditionnel et d’éviter dans toutes les limites du possible, les biens physiques des populations.

Apres une brève synthèse des discussions le préfet du département de Mbour a aussi rassurer les populations que toute la procédure foncière se fera sous son autorité avec l’ensemble des acteurs et garantie une transparence et un partage permanent des informations avec toutes les parties intéressées dont les collectivités locales.

Enfin pour le préfet il est maintenant urgent d’élaborer une feuille de route validée avec les autorités déconcentrées du département et les collectivités locales pour une appropriation du projet par les acteurs locaux.

Des assurances du Port de Dakar qui ont été appréciées par l’ensemble des participants à la rencontre d’échanges et qui ont formulé des prières pour la réussite de la mission du président Macky Sall, du DG Bèye mais aussi pour la paix et la stabilité du pays.

Les populations disent avoir hâte de voir le Port qui va générer beaucoup d’emplois directs de jeunes des communes.