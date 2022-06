Pose de la première pierre de la Tour de la RTS : L’ AGETIP au cœur de l’action

Le président de la République, Macky Sall, a procédé, ce mardi, à la pose de la première pierre de la Tour de la RTS. Un ouvrage gigantesque. L’Agence d’exécution de travaux d’intérêt public (Agetip) joue un rôle d’appui au maître d’ouvrage.

Selon son Directeur général, El hadji Malick Gaye, qui intervenait sur le plateau de la RTS, « un pays ne peut pas se développer sans un quatrième pouvoir, c’est-à-dire la presse ». « La RTS est notre fierté, parce qu’on y trouve des professionnels qui travaillent, sans relâche, pour leur pays. Donc, ils méritent d’être mis dans les mêmes conditions de travail que leurs collègues des pays développés « , a ajouté le maire de Niandane (département de Podor).

L’Etat du Sénégal a entrepris de procéder, d’une part à la réhabilitation du bâtiment existant, et d’autre part, à la construction d’une tour moderne et futuriste. Ce second volet fait l’objet du présent projet avec un bâtiment abritant deux zones principales : les studios avec les locaux techniques et les bureaux. Pour rappel, vendredi dernier, une convention entre la RTS et Agetip avait été paraphée au cours d’une cérémonie, durant laquelle, El hadji Malick Gaye avait donné l’assurance que cet ouvrage va être une fierté, non seulement pour le Sénégal, mais pour le monde entier, soulignant que c’est une infrastructure de dernière génération.