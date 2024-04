Poste de Premier Ministre au Sénégal: Une fonction instable

Partager Facebook

Ousmane Sonko est officiellement installé hier dans ses nouvelles fonctions de Premier ministre. Ce dernier succède donc à Me Sidiki Kaba. Dès lors Rewmi quotidien a plongé dans l’histoire afin de passer en revue les différentes personnalités qui se sont succédé à ce poste.

L’appellation de « Premier ministre » reste chargée. Il est le chef du gouvernement, coordonne l’action du gouvernement entre autres. Il est le pont entre le Président et les ministres et il renforce la cohérence de l’action gouvernementale. Mais l’on note que cette fonction a été plusieurs fois supprimée avant d’être reconduite. La fonction de Pm est presque devenue « instable » En effet, le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko officiellement installé dans ces fonctions est désormais chargé de diriger et de coordonner l’action du gouvernement et de veiller à l’application des lois.

Des fonctions confiées dans le passé à 16 autres Premiers ministre: 1 sous Léopold Sédar Senghor, 4 sous Abdou Diouf, 6 sous Abdoulaye Wade et 5 autres sous le magistère du Président Macky Sall. Des locataires dont le premier nommé à ce poste a marqué son empreinte de par sa longévité au petit palais. Selon Mamadou Sy Albert, Abdou Diouf a marqué car il est resté longtemps l’unique Pm de Senghor et l’unique Premier ministre qui a eu une transition du pouvoir. Il a géré 20 ans après Senghor selon l’analyste. Moins qu’Abdou Diouf qui est resté 10 ans à la Primature d’autres premiers ministres y ont aussi fait des passages remarqués. « Pour la première alternance Idrissa Seck a marqué bien qu‘étant un produit du Parti démocratique sénégalais (Pds) de même que Moustapha Niass. « Ce sont des administratifs ou souvent des politiques. C’est Amadou Ba qui fait la différence avec le profil que nous avons habituellement », a-t-il argué.

Parmi les premiers ministres qui se sont succédé comme chef d’orchestre du gouvernement figurent deux femmes: Mame Madior Boye et Aminata Touré. Le poste de premier ministre qu’occupe Ousmane Sonko revêt une grande importance pour l’accélération des réformes tant annoncées par le pouvoir en place.

Un poste qui a cependant été supprimé de la constitution à trois reprises: entre 1963 et 1970 par le Président Léopold Sédar Senghor de 1983 à 1991 par Abdou Diouf et de 2019 à 2022 par Macky Sall avant d’être réhabilité.

MOMAR CISSE