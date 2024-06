Pour empêcher la diffusion de ses vidéos pornos, l’assistante de direction vole les 5 millions de…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

S. Coulibaly a découvert avec horreur que 5,5 millions de francs CFA ont été soustraits de son compte bancaire. La victime est tombée des nues en apprenant l’identité de l’auteur du détournement. Selon L’Observateur, il s’agit de sa collègue, A. F. Niang, assistante de direction dans une banque.

Publicités

Selon la plaignante, la mise en cause a « utilisé son numéro de téléphone en volant sa puce pour l’insérer dans son téléphone » avant d’effectuer les transactions frauduleuses.

Attraite à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, la prévenue a reconnu les faits sans ambages. «Des étrangers m’avaient contactée me disant qu’ils détenaient des photos compromettantes de moi. Ils m’ont demandé 10 millions au risque de voir mes photos sur le net», a-t-elle expliqué, reprise par le journal.

Pourquoi n’avoir pas saisi la police ? « Les photos existent. Je n’ai pas pensé à les dénoncer parce que j’étais paniquée suite à leurs menaces », a-t-elle éludé.

Le Procureur a demandé l’application de la loi.

L’assistante de direction a été finalement reconnue coupable et condamnée à un an ferme de prison pour accès, maintien frauduleux et obtention indue par introduction dans un système informatique, souligne le quotidien d’information.