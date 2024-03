Pour une Election Présidentielle apaisée au Sénégal : ‘’Etu Jamm’’ condamne tout acte de violence

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

‘’Etu Jamm’’ (espace de paix en wolof) a appelé vendredi à la responsabilité de tous les citoyens pour une élection apaisée et apaisée lors de la présidentielle qui se tient ce dimanche sur l’ensemble du territoire national. Selon la présidente, Penda Seck Diouf, ‘’C’est un forum d’engagement des femmes pour la paix qui met en valeur les efforts déployés à travers les consultations, les rencontres, la mobilisation quotidienne pour une paix durable”.

Toutes vêtues de blanc en « signe de paix », les femmes qui remplissaient l’amphithéâtre étaient venues de tous les comités régionaux de la plateforme pour participer à ce forum qui se veut ‘’un moment de mobilisation pour symboliser l’impératif de solidarité sociale cohésion’’, a indiqué Penda Seck Diouf. Elle a ainsi déclaré que ‘’Etu Jamm’’ appelle ainsi à la responsabilité de chacun pour une élection calme et apaisée dimanche.

Publicités

Et d’expliquer que ce forum clôt une tournée nationale de la plateforme dans les 14 régions du Sénégal. Ceci permet de mener des activités de sensibilisation des populations à la non-violence, de promouvoir des messages de paix et de cohésion sociale et de visiter des foyers religieux. “Nous terminons par un appel à un vote pacifique”, a déclaré le président de la plateforme.

Pour Penda Seck Diouf, cet appel vise à ‘’mettre la voix des femmes au premier plan dans ces moments de grand défi démocratique’’. ‘’Etu Jamm condamne tout acte de violence et opte pour un scrutin apaisé dimanche, tout en appelant à une citoyenneté responsable. Ce sont les gens qui gagnent en toute sérénité’’, a-t-elle fait valoir.

En à croire Penda Seck Diouf, ‘’les messages haineux doivent être interdits, il faut aller voter, rentrer chez soi et attendre sereinement les résultats sans susciter de tensions d’aucune sorte que ce soit’’.

Venu représenter le Haut Conseil du dialogue social, Pape Oumar Diallo a relevé le ‘’bon choix fait par les femmes de faire de la paix leur viatique en travaillant chaque jour sur le terrain pour la cohésion sociale et la non-violence’’.

MADA NDIAYE