Pour une victoire de BBY à Kaolack : Mariama Sarr finalement en ordre de bataille

Après avoir adopté une attitude neutre, Mariama Sarr se lance finalement au côté de la Coalition Benno Bokk Yakkar. Démarchée par la tête de liste départementale de BBY à Kaolack, Papa Demba Bitèye, la Mairesse sortante a ainsi pris part,hier, au méga-meeting tenu par ses frères de parti. Prenant parole,la ministre de la Fonction Publique a dit tout son attachement au Président de la République Macky Sall. Elle considère le parti présidentiel comme un bébé qu’il a aidé à renaître.

Disons que cette manifestation qui a mobilisé un monde fou a vu la présence des ténors de la Coalition présidentielle comme Baba Ndiaye, Président sortant du Conseil Départemental, Mohamed Ndiaye « Rahma », tête de liste communale de BBY, Pape Demba Bitèye, tête de liste départementale, l’ancien PM Souleymane Ndéné Ndiaye, honorable député Mohamed Khourayssi Ibrahima Niass, Khalifa Wade, cadre apériste et chef cabinet Baba Ndiaye , Cheikh Ibrahima Diallo, PJD , Dr Aliou Diouf, etc. Tous ont salué l’acte du Directeur Général de la SENELEC et ont tenu à remercier Madame le ministre Mariama Sarr pour sa grandeur d’esprit.