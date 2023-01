Pourméra Diop, responsable du Pds aux Usa, aux femmes de Bby : «Macky est disqualifié pour 2024»

La responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds), basée aux Etats-Unis, Pourméra Diop, est formelle : le Président Macky Sall ne peut pas briguer un nouveau mandat pour diriger le pays. Parceque «Macky Sall est disqualifié pour 2024», soutient Mme Diop.

Sur un autre point, cette dernière, qui est aussi responsable des Karimistes, est revenue sur l’investiture des femmes de Bby qui, à travers un meeting, ont désigné le Président Macky Sall comme leur candidat pour la prochaine Présidentielle. A ce propos, Pourméra Diop est d’avis que c’est «peine perdue». «Macky Sall tâtonne, il sait pertinemment qu’il a perdu. Le Sénégal ne veut plus de lui. Il a affamé plus de 15 millions de Sénégalais (es), et les autres 2 millions, c’est l’Etat, leurs familles et parents proches», déclare Mme Diop.

La responsable libérale dresse aussi un bilan sombre de la gestion du Président Macky Sall. «Macky doit arrêter ses chantiers et mettre en place une bonne politique pour le panier de la ménagère. Au moment où tu construis des infrastructures, ton Peuple est en train de mourir de faim en silence», lance Mme Diop au chef de l’Etat.

Par ailleurs, elle annonce, pour les mois à venir, le retour de Karim Wade au Sénégal, en prélude à la Présidentielle de 2024. «Karim Wade sera bientôt au Sénégal pour préparer les troupes. Karim Wade n’a jamais été demandeur d’amnistie. Pour cela, nous demandons la révision de son procès», plaide la responsable libérale.

Cette dernière, réagissant à l’actualité, a présenté ses condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches à la suite de l’accident survenu ce week-end à Kaffrine. «Ce n’est pas normal qu’au 21ème siècle, le Sénégal connaisse toujours des problèmes de banque de sang. L’Etat doit avoir une politique de sensibilisation des populations pour avoir une banque de sang, qui pourra faire face à des situations de ce genre. Et je pense qu’en Conseil des ministres, Macky Sall va trouver une solution à cela», déclare Mme Diop. «Nous condamnons le comportement des chauffeurs. Que des sanctions soient prises, que le nombre de places soit limité parce que souvent, avec les modifications, cela crée une surcharge qui peut créer des accidents», a laissé entendre la responsable libérale.