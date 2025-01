Pourquoi les choses se compliquent pour Khadim Bâ

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce n’est pas demain la veille que Khadim Bâ pourra humer l’air de la liberté. Le patron de Locafrique avait déposé une requête aux fins de mise en liberté provisoire sur la table du juge d’instruction financier, mais il s’est heurté au niet catégorique de ce dernier.

En effet, dans une ordonnance rendue lundi dernier, le magistrat instructeur a rejeté la demande, prolongeant ainsi le séjour carcéral du fils de Amadou Bâ. Une très mauvaise nouvelle pour Khadim Bâ qui risque de voir ses affaires chuter et, pire, il aura beaucoup de mal à s’extirper des griffes de Dame justice du fait qu’il s’agit d’une affaire douanière sur un montant important.

Pour rappel, Khadim Bâ est inculpé pour faux et usage de faux dans un document administratif, importation sans déclaration de marchandises prohibées portant sur une somme 63.052.477.064 francs. Et ce n’est pas tout, il est aussi poursuivi pour violation des réglementations liées aux changes, pour défaut de rapatriement de la somme de 44.601.868.874 francs ; escroquerie portant sur les deniers publics sur un montant de 63.052.477.064 francs ; association de malfaiteurs en vue de commission de blanchiment de capitaux et blanchiment de capitaux commis par utilisation de facilitation par l’exercice d’une activité professionnelle.

Une batterie de charges qui pèse lourd sur le dos du patron de Locafrique. C’est la douane qui a initié cette procédure et les autorités douanières avaient demandé à Khadim Bâ de mettre sur la table plusieurs milliards de francs afin de pouvoir humer l’air de la liberté ; ce que le fils de Amadou Bâ n’a pu faire. Par ailleurs, dans cette affaire, le parquet financier vise également X qui est poursuivi pour complicité de tous ces chefs.