Pr Seydi: “Le vaccin Sinopharm est efficace, avec zéro effet secondaire”

“Il ne faut pas douter de la fiabilité du vaccin“, selon le Pr Seydi. Le chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann s’est voulu rassurant quant aux vaccins contre le covid-19.

Selon le Pr Seydi le Sénégal disposerait des meilleurs vaccins. Il s’agit de vaccins efficaces, avec zéro effet secondaire. Si vous vous vaccinez, vous développez des anticorps contre le covid-19…“, souligne le Pr Seydi dans un entretien accordé à Rewmi.

A cet effet, selon le chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann, qui a voulu rassurer les sceptiques, “il ne faut pas douter de la fiabilité du vaccin“. Non sans indiquer que d’ici un an, la vie normale pourrait revenir au Sénégal.